【多圖】美國男網紅拖凍齡阿媽出街　粉絲誤會伯母係女友？

一名在美國洛衫磯定居的越南籍男網紅Jonathan Nguyen，擁有陽光帥氣的外形，高大健碩的他，不時在Instagram分享自己的日常生活點滴，俘虜了不少女粉絲。近日Jonathan上載了擁著一名火辣美女的相片，令粉絲以為她有了女友，紛紛表示崩潰心碎，但原來該名年青美女，竟然是Jonathan的親生媽媽，確實出人意表。

Jonathan外形陽光帥氣，有點似日本男星松本潤。（Jonathan Nguyen IG圖片）

現時22歲的Jonathan，外形俊朗，身材高大健碩，一副健康陽光的大男孩樣子，而他不時分享自己日常生活，當然不少是Chok到爆的自拍照，看得粉絲心跳加速。Jonathan一直未有透露有否女友，直至近日Post了跟一名美女的合照，二人相當具「夫妻相」，均是擁有潔白牙齒及爽朗笑容，外觀上確是金童玉女，粉絲雖然心碎，但仍紛紛送上祝福。

Jonathan跟火辣性感的媽媽合照，竟然被誤會是他的女友。（Jonathan Nguyen IG圖片）

以下是Jonathan及其媽媽的高清美圖：

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Jonathan表示媽媽喜歡做運動，不吃任何加工食物，是她外貌年輕的秘訣。（Jonathan Nguyen IG圖片）

部分醒目網民指Jonathan跟「女友」甚為似樣，估計二人其實是姊弟，但原來都係估錯晒。該名女子並非Jonathan的女友或姊姊，真相是他的親生媽媽，年約40歲，樣貌甚為年輕，打扮時尚，而且身材相當火辣，Jonathan表示他跟媽媽一起出街，總是被誤會是他的女友，他指媽媽愛做運動，不吃任何加工食品，可說是她凍齡的秘訣。現時Jonathan的媽媽在網上火紅起來，人氣比兒子Jonathan還要高，確是始料未及。

Jonathan其他高清美圖：

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