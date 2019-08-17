【包青天再起風雲】獲何家勁拍片鼓勵　張振朗：佢演嘅展昭係經典

《包青天再起風雲》以青年包拯查案奇情作為藍本，劇中起用譚俊彥飾演包青天、曹永廉飾演公孫策，而張振朗則是飾演展昭。雖然劇情與1993年版《包青天》就不盡相同，但新舊版角色就不時被觀眾和網民拿出來討論以及比較。要數最多人討論的，莫非分別由張振朗和何家勁飾演的新舊版展昭，舊版器宇軒昂、武功高強又同時充滿住正氣，完全是正義的化身；而新版則帶半點親切感以及搞笑，甚為討好。不過話說回來，除觀眾有留意新版展昭外，原來何家勁（勁哥）都有留意...

兩代展昭，其實各有各特色。不過論受歡迎程度，當然是何家勁飾演的更勝一籌啦。（電視截圖）

日前（16/8）張振朗的個人IG貼出一段勁哥給張振朗的短片。勁哥在片中說：「阿朗你好，我係勁哥。聽講你嘅展昭就快上啦，希望你再創經典！知道你演展昭，勁哥都準備晒啲行李執包袱㗎啦。加油，加油，加油！」而張振朗則在帖文中寫道：「你是我心中永遠的《展昭》！多謝勁哥。」他接受《香港01》訪問時，就表示得到何家勁的「加持」十分開心：「要多謝勁哥，因為有真正嘅展昭鼓勵我，我真係好感激。同埋佢演嘅展昭係經典，所以我做到屬於自己嘅版本就心滿意足。」

何家勁真係型。（網上圖片）

他更說，自己十分希望將來可以與「勁哥」合作：「拍劇或者出一個活動都好吖，會係一個好有紀念性嘅回憶。」想與他拍甚麼劇集？張振朗說：「而家興穿越劇，或者兩代展昭因時空交錯令到同一時間出現為包大人打工都唔錯。」