【Jackson王嘉爾專訪】大膽對G.E.M.開玩笑　大牌檔必點Menu公開

早前「港人韓星」、GOT7成員Jackson王嘉爾來到香港為自己首個蠟像進行揭幕。他坦言擁有屬於自己的蠟像，是他人生五大夢想之一，形容心情難似筆墨形容。接受《香港01》訪問時，他竟大膽開好友G.E.M.鄧紫棋玩笑！

Jackson之前講過小時候與家人到蠟像館參觀後，擁有一個屬於自己的蠟像成為了他的夢想之一。被問到25歲年紀輕輕就夢想成真的感覺，Jackson竟然一開口就拿好朋友G.E.M.開玩笑：「我覺得都係慢咗G.E.M.一步！講下笑，講下笑！其實我係好感恩，尤其呢個係對Team Wang嚟講好重要嘅一刻。今日可以擁有自己嘅蠟像，我好感謝所以支持我，一開始就信我，對我有信心嘅人。」他坦言當初成立自己的工作室，不但沒有人認識，更沒有相信他們想做音樂，因此這是對他們的一點肯定。

王嘉爾坦言初時做音樂時，沒有人相信，因此非常感謝由開始就信任他的人。（葉兆康攝）

如果要替自己的蠟像改個名，Jackson表示會稱它為「Jacky」！（葉兆康攝）

而為了準備這個蠟像，工作人員花費很多功夫外，Jackson其實也做了很多準備。雖然不至於要禁食去維持完美身段，但他也要在飲食上作出調節。Jackson分享：「每日朝早會食水果、蔬菜同飲雞胸汁，之後唔食碳水化合物去維持，即食麵嗰啲就完全冇得享受喇。」可見要造一個蠟像也不容易。

為了讓粉絲更了解偶像，《香港01》記者特別與Jackson進行了快問快答環節，想知道王嘉爾會如何對女生告白，想跟他到大牌檔「食好嘢」，想必不能錯過精彩的訪問片段。

Jackson對待每一件事都非常認真，就連記者準備的搞笑問題，他都一一詳細回答。（葉兆康攝）