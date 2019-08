Jackson王嘉爾舊歌歌詞出現China man　呢個詞有種族歧視之意？

韓國男團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾,早前在微博轉發由央視新聞所發起的「#五星紅旗有14億護旗手#」活動後,引起網民關注,不少內地網民為王嘉爾翻舊帳,就指他月前與GOT7隊友到南美舉辦巡迴演唱會時,Jackson更在台上披上中國國旗,並高呼「Call me China man」,愛國舉動獲內地網民激讚。但其實「Chinaman」一詞似乎帶有貶義,屬於種族歧視的用詞,Jackson藉此詞表達自己的愛國之情,並不恰當。

Jackson日前在微博撑護旗手活動,惹來香港粉絲的不滿。(微博/@王嘉爾截圖)

內地網民就說到真的一樣,但翻查Google及YouTube片段,都未有Jackson王嘉爾在智利演唱會上唱過「Call me China man」的短片,所以未能証實,不過王嘉爾2018年就有首單飛作品《Different Game》歌詞內真係出現Call me China man,而《Different Game》官方MV亦聽到王嘉爾rap出Call me China man,除了官方MV,上年王嘉爾出席內地節目《夢想的聲音》時,他亦即場唱出《Different Game》當然亦有rap出call me China man。

王嘉爾在智利演唱會上披着國旗的照片再被內地網民翻出,歌頌他的愛國行為。(微博/@C-1_)

翻查資料,「Chinaman」原本只是一個中性詞,指代「中國人」,與「Irishman(愛爾蘭人)、「Englishman(英國人)」用法無異。直至19世紀才開始帶有貶義,當時很多中國人到美國西部工作,但清朝政治腐敗,在西方謀生的華人被看不起,飽受歧視和排斥,西方人以「Chinaman(中國佬)」來嘲諷中國人,是對中國人的蔑稱。現時「Chinaman」已經很少被運用,但與「Chink」、「Zina」等詞同樣帶有種族歧視,在英文中就像黑人被稱作「Nigger(黑鬼)」一樣,含有強烈的貶義色彩。

2014年,Jackson以首個「港人韓星」的身份在韓國出道。(IG/@jacksonwang852g7)

公民黨新界西支部副主席兼中學教師孔令暉為大家解釋「chinaman」。(孔令暉@facebook)

《香港01》記者為「Chinaman」一字是否帶有種族歧視意思一事,訪問了另一位英文權威—著名補習老師,亦是藝人伍詠薇的哥哥伍經衡,他指:「我想說我是聽過類似的講法,雖然解釋的內容沒孔先生寫的這麼詳細。Chinaman 是有岐視的含義的。試想想,一向叫中國人為 “Chinese people”,為何會有這個現今不通用、不常聽的 “Chinaman”? 應該有些忌諱的元素在內吧。」

Jackson在2014年以首個港人韓星的身份在韓國出道,初出道時經常強調自己香港人的身份。不過隨着他積極開拓內地市場,Jackson不時自稱「來自中國」,而自從他自稱護旗手後,更令不少香港粉絲反感,甚示有網民發起「接機」活動。今次Jackson自稱「Chinaman」原意是表達愛國,但用錯詞分分鐘會惹來爭議。

GOT7本月底舉行的香港演唱會宣布延期。(FB/@GOT7Official)