成龍內地演唱《國家》被當眾踢飛登熱搜　大哥微博道歉認錯

成龍愛國心切就眾所周知，經常在公開場合表明愛國宣言，因此是內地極受歡迎的藝人之一。但武功了得的他近日在內地登台演出時，竟然「老貓燒鬚」被伴舞當眾狠狠踢飛，成龍面露懼色的一幕更在微博瘋傳，「成龍被伴舞小武僧飛踹」一舉登上微博熱搜。

成龍於周日（18日）在內地登台演出。（視覺中國）

成龍於周日（18日）在北京出席活動時唱出經典愛國歌《國家》，擔任伴舞的小武僧在旁邊不斷做出高難度的武功。但當成龍忘我地激昂演唱時，被其中一個小武僧以連環關斗一腳踢中了自己，他當刻明顯露出驚慌的表情，不過他亦馬上做好表情管理，面露笑容繼續完成演出，非常敬業。該段影片至今已突破1000萬觀看次數。

成龍忘我地激昂演唱時，伴舞的小武僧在旁邊不斷做出高難度的武功。（微博圖片）

成龍被一腳踢飛大吃一驚。（微博圖片）

自己尷尬的一幕被網民瘋傳，成龍卻沒有因此覺得生氣，更大方解釋是自己的疏忽導致意外：「剛剛聽同事說#成龍被伴舞小武僧飛踹#上了熱搜，唉，我得跟這位小武僧說聲抱歉，肯定是因為我走位走錯了，還好小朋友的腳沒事，大家辛苦啦！」

成龍大方解釋是自己的疏忽導致意外。（微博：@成龍）

成龍被踢飛逐格睇：