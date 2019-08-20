TWICE受邀任Kakao Friends設計師　再將與YouTube合作拍紀錄片

要數韓國最人氣的女團，必定令人想起擁有龐大粉絲兵團的TWICE。早前TWICE受邀與韓國最大通訊軟件KakaoTalk合作，擔任其卡通人物Kakao Friends的設計師。近日再有消息指，YouTube將和JYP娛樂合作，制作以TWICE為主角的原創紀錄片。

Kakao Friends公布TWICE擔任特別設計師後，已率先公開第一輪「TWICE EDITION」的商品，包括由9位成員親自設計的小型徽章，並成功帶起搶購潮。TWICE一共分成3組，設計Travel、Living和Beauty的產品，並準備於10月正式出市。雖然官方未公開將推出哪些產品，但網上的圖片及影片可見，預計會有公仔、護照套、睡衣和唇膏等實用產品，相信粉絲的銀包將會大失手！

與TWICE聯名的小型徽章已率先推出，可愛的設計大獲粉絲好評。（FB/@JYPETWICE）

按圖睇部分「TWICE EDITION」設計：

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除了Kakao Friends外，JYP娛樂今天宣布YouTube將為TWICE拍攝原創紀錄片，亦是繼BTS防彈少年團後，成為第二隊合作的K-Pop明星。官方講到內容將是以今年的世界巡迴演唱會做主題，包括現場花絮外，更會以深入的訪問為主，讓粉絲一同感受出道4年來TWICE留下汗水和淚水等。節目預計於2020年上半年公開，未知正因恐慌症而停工的Mina會否出現在紀錄片中呢？

官方今天宣布YouTube將拍攝TWICE為主角的紀錄片。（Sportschosun）