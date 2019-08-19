孫儷親手標注劇本如高考筆記　Angelababy自稱認真劇本露玄機

內地女星孫儷憑劇集《後宮甄嬛傳》及《那年花開月正圓》，在兩岸三地爆紅，是公認的演技派，拍劇時每逢休息的時間，總會見到她拎著劇本熟讀研究，而她的劇本每一頁都會貼滿sticker，還會寫著密麻麻的詮釋及演出方法，百分百是專業演員。至於聲稱自己拍劇時只睡4小時，對演戲勤力認真的Angelababy，她的劇本又有何特別之處？下文自有分曉。

孫儷公認是好戲之人，但大家卻忽略了她背後所下的苦功。（孫儷微博圖片）

孫儷的劇本寫著演戲心得，貼滿的彩虹標籤，提醒自己該場戲角色的心情。（孫儷微博圖片）

孫儷劇本寫滿筆記，又用螢光筆間著重點。（孫儷微博圖片）

下圖有孫儷研讀劇本點滴：

+ 7 + 6 + 5

男神胡歌除了有型有款，他對劇本亦甚有要求。（胡歌微博圖片）

胡歌拍攝《琅琊榜》的劇本，寫滿他的演戲心得。（胡歌微博圖片）

胡歌的劇本已可當作戲劇教科書。（胡歌微博圖片）

孫儷主演的現代劇《賣房子的人》，已經拍了4個月，而孫儷拍劇有個習慣，就是在劇本上做筆記，記下自己對劇本的體會，每一場戲要如何演繹，甚至仔細到每一句對白，她都會做足功課，用螢光筆標注了重點，而劇本上滿滿的貼上不同顏色的sticker，不同顏色代表角色的心情，孫儷只要看到就會知道角色當時的情緒，方便她瞬間入戲，而一齣70集的電視劇，最終孫儷手上都會變成一磚彩虹劇本。

baby在內地走紅，粉絲都大讚她顏值甚高。（Angelababy IG圖片）

她接受訪問時說自己對拍劇十分認真，又拍下讀劇本的片段。（Youtube影片截圖）

超級認真的baby，劇本卻十分乾淨，百分百是演戲天才。（Youtube影片截圖）

其實內地的當紅演員，包括胡歌、趙麗穎，對研讀劇本都特別認真，往往寫滿筆記。不過在內地走紅的Angelababy(楊穎)，接受訪問時表示自己非常認真，拍劇時更試過只睡4小時，又拍片展示她認真研讀劇本的樣子，粉絲均大讚baby是專業演員，不過在打著「超級認真的楊穎」畫面內，卻見到劇本甚為乾淨，沒有半點筆記備注，可能baby是天才演員，對劇本的體會已經入晒骨，根本不用寫筆記也未可知，比起孫儷、胡歌、趙麗穎，baby確是與別不同。