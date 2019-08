【多圖】張敏逆齡變靚當上護旗手　鳳眼尖下巴唔係人人認得佢

跟周星馳合作得最多的女演員,一定非張敏莫屬,近年在內地定居的她,突然在微博當上護旗手,疑為復出鋪路。現年51歲的她,歲月完全未有留下痕跡,而且愈變愈靚,比起對上一次2002年復出的外貌,下巴明顯更加尖削,皮膚更加繃緊,百分百是凍齡美魔女,若然復出肯定大有市場,下文為大家帶來她歷年的經典角色,溫故知新。

張敏當年拍過不少永盛出品電影,是7、80後的集體回憶。(張敏微博圖片)

下圖是張敏全盛時期:

+ 6 + 5 + 4

張敏是7、80後本地觀眾的集體回憶,尤其是看著星爺電影長大的一群,她演出的經典角色,包括《賭聖》中的綺夢,《逃學威龍》的Miss Ho,《新精武門》的阿敏,還有一系列永盛出品的電影《賭神》、《賭俠》、《與龍共舞》。在1995年的《十兄弟》後淡出娛圈,到內地從事服裝、房地產等生意。至2002年復出,拍過幾齣內地劇《貂蟬》、《我的明星男友》、《風滿樓》,之後再度退出幕前。

張敏外貌廿年如一日,名副其實是凍齡美魔女。(張敏微博圖片)

下圖是張敏養尊處優時期:

+ 12 + 11 + 10

感情生活一向低調的張敏,曾跟向華勝傳出緋聞,在2013年傳出跟前經理人劉永輝結婚,至2016年二人分手,當時張敏澄清自己從未結婚。近年她潛心向佛,不時參與慈善活動,閒時會寫書法練字,或者親自下廚招呼好友。未知是否靜極思動,她近日突然當上護旗手,在微博留言「我是中國香港人,我是中國人,I'm from Hong Kong.I'm Chinese.I love China.Hong Kong is part of China forever」,並上載五星紅旗。數月沒有更新微博的她,突然有所動作,似為復出鋪路,而觀乎她的外貌,更是愈變愈靚,臉頰突然變尖,皮膚白滑,甚至出現近乎令毛孔,以51歲的女星來說,絕對可稱為美魔女,復出有望。

下圖是張敏最新版本:

+ 7 + 6 + 5