【多圖】張敏逆齡變靚當上護旗手　鳳眼尖下巴唔係人人認得佢

跟周星馳合作得最多的女演員，一定非張敏莫屬，近年在內地定居的她，突然在微博當上護旗手，疑為復出鋪路。現年51歲的她，歲月完全未有留下痕跡，而且愈變愈靚，比起對上一次2002年復出的外貌，下巴明顯更加尖削，皮膚更加繃緊，百分百是凍齡美魔女，若然復出肯定大有市場，下文為大家帶來她歷年的經典角色，溫故知新。

張敏當年拍過不少永盛出品電影，是7、80後的集體回憶。（張敏微博圖片）

下圖是張敏全盛時期：

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張敏是7、80後本地觀眾的集體回憶，尤其是看著星爺電影長大的一群，她演出的經典角色，包括《賭聖》中的綺夢，《逃學威龍》的Miss Ho，《新精武門》的阿敏，還有一系列永盛出品的電影《賭神》、《賭俠》、《與龍共舞》。在1995年的《十兄弟》後淡出娛圈，到內地從事服裝、房地產等生意。至2002年復出，拍過幾齣內地劇《貂蟬》、《我的明星男友》、《風滿樓》，之後再度退出幕前。

張敏外貌廿年如一日，名副其實是凍齡美魔女。（張敏微博圖片）

下圖是張敏養尊處優時期：

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感情生活一向低調的張敏，曾跟向華勝傳出緋聞，在2013年傳出跟前經理人劉永輝結婚，至2016年二人分手，當時張敏澄清自己從未結婚。近年她潛心向佛，不時參與慈善活動，閒時會寫書法練字，或者親自下廚招呼好友。未知是否靜極思動，她近日突然當上護旗手，在微博留言「我是中國香港人，我是中國人，I'm from Hong Kong.I'm Chinese.I love China.Hong Kong is part of China forever」，並上載五星紅旗。數月沒有更新微博的她，突然有所動作，似為復出鋪路，而觀乎她的外貌，更是愈變愈靚，臉頰突然變尖，皮膚白滑，甚至出現近乎令毛孔，以51歲的女星來說，絕對可稱為美魔女，復出有望。

下圖是張敏最新版本：

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