【全裸監督】居酒屋播「龍咁威」　鄭中基突然亂入日劇？

由山田孝之、滿島真之介和玉山鐵二主演的Netflix日劇《全裸監督》最近大受觀眾歡迎，除了飾演「鹹片王」村西透（村西とおる）的山田孝之演技備受讚賞，劇集完美呈現日本80年代風貌的心思亦大獲好評。劇集不時出現「昭和風」歌曲、配樂，烘托出濃濃的復古Feel，不過在第3集中卻出現耳熟能詳的Melody──港產片《龍咁威》系列的主題曲，相信不少香港觀眾聯想起主唱鄭中基在電影裏面的浮誇搞笑樣！

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《全裸監督》這幕令香港觀眾想起鄭中基在《龍咁威》的演出。（《龍咁威2003》劇照）

到底是怎麼的一回事？

年輕一代好可能以為《龍咁威2003》、《龍咁威II之皇母娘娘呢？》的主題曲《猛龍特警隊》是鄭中基原唱，但事實上鄭中基只是翻唱。《猛龍特警隊》的原曲是日本歌曲《面影》，是長篇警探劇《猛龍特警隊》（Gメン'75）的主題曲，由嶋崎由理主唱。

《猛龍特警隊》於1975年至1982年在TBS電視台播出，總共355集，由銀壇硬漢丹波哲郎主演。由於大受歡迎，所以無綫（TVB）後來也有購入劇集的播放權，並安排在翡翠台播出，在70、80年代風靡一時。港版主題曲由有份為劇集配音的石修主唱，而徐小鳳、尹光、「阿姐」汪明荃等亦曾翻唱此曲，深入民心。