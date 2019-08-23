【包青天】展昭武力排行只到第2位　最厲害高手輕鬆秒殺白玉堂

無綫熱播的《包青天再起風雲》，由譚俊彥及張振朗分別飾演包拯及展昭，加上聰明絕頂的公孫策，一起屢破奇案，但要拘捕犯人，或者要同江湖好漢打交道，始終都要有出眾的武功。一直以來大家都以為展昭是最好打，其實他因為在皇帝前展示武功，才獲得御貓稱號，更因此跟五鼠結下樑子，但論到最高武值，以上的英雄豪傑卻通通不是一位大俠的對手，下文將各人武力排上名次，看看誰人才是開封第一高手。

南俠展昭雖然靚仔又正氣，但武值只能排第二位。（劇照）

包拯雖然歷史上真有其人，但以往的《包青天》故事，卻是來自《七俠五義》，主線當然是包大人，之後陸續遇上南俠展昭、錦毛鼠白玉堂等英雄俠士，眾人偶有誤會，最終都是識英雄、重英雄，化敵為友。首先展昭擅長的是劍法、輕功及袖箭，曾在皇帝面前表演功夫，獲封御前四品帶刀侍衛，並有「御貓」稱號，亦因此開罪了陷空島五鼠，包括「鑽天鼠」盧方、「徹地鼠」韓彰、「穿山鼠」徐慶、「翻江鼠」蔣平以及「錦毛鼠」白玉堂，才有之後的「五鼠鬧東京」故事。

以下是《包青天》武力排名：

+ 7 + 6 + 5

《包青天再起風雲》的包拯，竟然識得武功？（劇照）

講到武力排名，展昭和白玉堂武功在伯仲之間，所以二人均名列第二位，而七俠中的雙俠丁兆蘭、丁兆蕙，則排名在二人之後，而他們的胞妹丁月華，更跟展昭比武後傾心，最後更成為展昭夫人。論武值排名第一位，卻是「北俠」歐陽春，他的年紀約在50餘歲，曾在杭州輕鬆擊敗白玉堂，而展昭跟白玉堂只能戰成平手，歐陽春無疑是七俠中武功最高，其他如「暗俠」黑妖狐智化、「盜俠」小諸葛沈仲元、「小俠」艾虎，武功更不如五鼠，至於王朝、馬漢、張龍、趙虎，只是跑腿角色，武值排名最末位。