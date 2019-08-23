【全裸監督】不穿內褲咖啡廳曾「合法」經營　到底入面有咩服務？

由NETFLIX製作、山田孝之主演的日劇《全裸監督》是透過有「AV帝王」之稱的村西透真實生平，去講述在1980年代色情產業的發展。故事除了以「封膜書」和AV作為主線之外，劇中還揭示了1980年代日本第三大色情產業－「不穿內褲咖啡廳」的存在。

「不穿內褲咖啡廳」（ノーパン喫茶店）是1980年代初，在日本非常流行的「合法」產業，第一所建於1980年的大阪，並迅速蔓延到整個日本。這種咖啡廳穿着超短迷你裙且沒穿內褲的女侍應作為吸引客人的賣點，至於「合法經營」的原因，是由於當時日本政府未有針對女侍應穿着儀態進行規定而造成的法律漏洞。

村西透與封膜書廠商在「不穿內褲咖啡廳」洽商：

點解客人變晒低頭族？

「不穿內褲咖啡廳」內是不折不扣的「飲嘢場所」，咖啡、各式茶類、酒精均有供應，不過，基本上所有客人都是「醉翁之意不在酒」，客人們都會像村西透的拍檔阿敏一樣，將目光都注視在穿着超短迷你裙且沒穿內褲的女侍應身上，或期待著女侍應們一不小心即會暴露的裙底春光。而這種咖啡店的初期，客人是不能夠與女侍應們有任何身體觸碰，但發展到中後期，有些女侍應甚至會直接全裸上陣，還有些咖啡廳會設置秘密包廂，讓女侍應為男客人提供性服務（已觸犯當時法例）。其實撇開全裸或「性服務」，店內的男客人總喜歡低頭看地板，原因是這類型的咖啡店中，通常在主要通道的地板上均裝上鏡子。

「不穿內褲咖啡廳」的真實圖片：

1984年「不穿內褲咖啡廳」瞬間消失

由於「不穿內褲咖啡廳」已發展到觸犯法例的地步，日本政府終於在1984年頒布《色情營業修正法》，對這類半開放、半密室的店面進行嚴格規管，結果令這類「不穿內褲咖啡廳」因為非法而不能繼續經營，瞬間在整個日本絕跡。其實在世界上不少地方亦然有非法經營的「不穿內褲咖啡廳」，但因為日本曾經「不犯法」所以才較為聞名。而直至今時今日，以性感女侍應作為賣點的咖啡廳仍然存在，不過女侍應們並非「不穿內褲」，而是「只穿內衣」。美國科羅拉多州（State of Colorado）現時有一間以性感女侍應作為賣點之一的咖啡店，但它亦曾因為被附近居民怒斥「傷風敗德」而一度遷址。

「只穿內衣咖啡店」的女侍應：