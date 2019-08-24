《PRODUCE X 101》宋有彬、金昭希親熱照瘋傳　公司認二人曾交往

曾參加《PRODUCE X 101》，男團MYTEEN出身的21歲宋有彬，今天（24日）爆出與《Produce 101》第一季的24歲金昭希曾戀愛的消息，二人的親熱照更在網上瘋傳。而Music Works已承認曾屬同公司的二人，一年前曾短暫交往的事實。

凌晨時分，韓國網上出現一則「今天爆出戀愛照的偶像」的帖文，當中包括一張男女親吻的自拍照。二人把白色口罩拉下閉眼接吻，女方更把手放在男方的耳朵，看上去非常親密。而眼利的粉絲指出，照片中的男女主角便是曾屬同一公司的宋有彬和金昭希。由於宋有彬出演《PRODUCE X 101》後爆紅，加上今天將會與金國憲發行單曲，因此消息震驚不少網民。除了親密照外，網友更在二人IG上發現背景相同的照片，上傳日期更只是相隔了兩天，懷疑兩人曾於去年8月同遊瑞典。

宋有彬和金昭希親熱照在網上瘋傳。（微博/@韓國me2day）

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戀愛消息爆出幾小時後，宋有彬所屬Music Works發聲明表示：「宋有彬和金昭希一年前的確有短暫交往一段時間，但兩人已經分手。由於分手後因照片泄露而遭受損失，為了防止謠言進一步擴散，所以在確認事實後才澄清。」MYTEEN出身的宋有彬參加《PRODUCE X 101》後備受關注，但其原組合日前宣布解散令粉絲不滿。而金昭希結束《Produce 101》第一季後，曾是限定女團C.I.V.A和I.B.I的成員外，其後以Solo歌手身份活動，並於上月中離開Music Works，暫時未有發展方向。

宋有彬原於今天韓國時間，下午6時發行單曲，未知會否受到影響。（IG/@syv0428）