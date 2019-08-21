8年前曾撼贏迪麗熱巴、古力娜扎做「虞姬」　可惜星途卻差天共地

內地兩位新疆維吾爾族女星迪麗熱巴和古力娜扎，因擁有濃厚異國特色的五官，天生麗質的外貌秒殺不少一線女星而深受內地觀眾歡迎。不過出道初期正正因為外貌長得太有獨特性而遇到不少阻滯，8年前參加電影《王的盛宴》試鏡時被劇組狠狠「叮」出局，靚女真的「唔係大晒」。

（微博：@迪麗熱巴）

（微博：@我是娜扎）

《王的盛宴》於2012年在內地上映，正式開鏡前為了選出大美人「虞姬」一角的扮演者，2010年在全國展開萬人海選。當時只有18歲的古力娜扎一心想與男神吳彥祖飾演的「項羽」做情侶，就以小粉絲心態參加選拔，最終成功進入16強。至於同樣是18歲的迪麗熱巴則更厲害，不單獲得全國人氣投票的第一名，更是 呼聲最高的一位，虞姬一角幾乎是勢在必得，不過最後竟然8強出局，令人大跌眼鏡。據稱，當時迪麗熱巴和古力娜扎是因為長得太有異國風情，被劇組認為欠缺虞姬必備的東方古典美人氣質而出局，虞姬一角最終由20歲的何杜娟贏得。

（微博圖片）

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何杜娟當年雖然在海選中脫穎而出，不過當時的結果更引起了不少批評，認為她長相太一般，無法演繹大美人虞姬這個角色，甚至被外界質疑是不是劇組的內定人選。當時吳彥祖更特意站出來為拍檔辯解：「妳是我心目中的虞姬。 」導演陸川亦承認何杜娟確實不夠美麗，但是對她有信心，更稱「為了證明平凡的女子也可以擁有不凡的人生」，所以最終還是選擇了她。

何杜娟雖然最終贏得角色，但卻被外界批評長相太一般。（網上圖片）

（《王的盛宴》劇照）

（《王的盛宴》劇照）

何杜娟雖然揮低兩大美女，在《王的盛宴》中演技亦得到廣泛好評，但是往後的星途卻是拍馬都追不上，連當時在海選中淘汰的辛芷蕾、潘時七都分別憑《如懿傳》的「嘉貴妃」和《延禧攻略》的「嘉嬪」彈起，「何杜娟」這個名字卻至今仍未被大眾記得，令人唏噓。

（微博：@何杜娟）

潘時七在《延禧攻略》飾演「嘉嬪」為人所知。（《延禧攻略》劇照）

辛芷蕾在《如懿傳》飾演「嘉貴妃」彈起。（《如懿傳》劇照）

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