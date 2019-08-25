【全裸監督】山田孝之拍攝空中成人電影　Mile High Club有女明星

Netflix原創日劇《全裸監督》，以AV帝王村西透(山田孝之飾)導演的前半生為主題，劇中不少得「腋毛女優」黑木香，大膽出位情節，讓劇迷睇到嘩嘩聲，而村西透經典之役，要數到在珍珠港上空，跟外國成人電影女星拍攝AV，滿足到一眾觀眾的幻想。但說到喜歡空中性愛的人，現實生活中確實有「Mile High Club」，甚至有荷里活女星自爆享受此種活動，下文為大家帶來合法在天空翻雲覆雨的方法。

山田孝之飾演80年代AV導演村西透，外形可說入型入格。（劇照）

《全裸監督》的其中一集劇情，講到村西透出獄後，改為拍攝AV企圖一鋪翻生，而他的拍攝題材亦確實離經叛道，不但破天荒「真槍實彈」，又試過由他親自上陣，跟黑木香一起拍攝AV，之後衝出國際，搭乘小型飛機在珍珠港上空，跟外國成人電影女星拍攝AV，儘管因此被FBI拘捕，更花了1億日元才能脫身，該幕戲卻成為經典，而男女在飛機上發生關係，現實中原來確實有此愛好者，而他們被統稱為「Mile High Club」(高空俱樂部)，而且當中不乏娛樂圈明星。

下圖有《全裸監督》拍攝空中AV過程：

+ 12 + 11 + 10

荷里活女星Cara Delevingne(卡拉．迪樂芬妮)，曾演出《自殺特攻：超能暴隊》的魅惑女巫，她在接受雜誌訪問時，就提到她也是「Mile High Club」一員，喜愛在機艙「運動」，卻經常被其他乘客發現，言論相當大膽。由於卡拉是雙性戀者，網民估計她所說的對手，包括前度歌手男友Jake Bugg及Harry Styles、前度歌手女友St.Vincent也成為嫌疑人物。

劇中也有著名的「腋毛女優」黑木香，由森田望智飾演。（劇照）

不過在機艙進行性事，除了有礙觀瞻，也有機會被控行為不檢，惹上官非，所以有航空公司曾推出特定航班，讓夫婦合法地參加「Mile High Club」，機上不但有雙人床，還有隔音洗手間，提供了貼心的服務。另外也有小型飛機公司，將六座位的機艙，改裝成蜜月套房，讓客人可以在空中享受魚水之歡，確是相當出人意表。