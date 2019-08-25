【多圖】日本節目街訪疑造假　比堅尼少女Rio多次出鏡

日本節目的街訪，往往能成為全城話題，皆因受訪者不但顏值爆燈，而且對節目組的問題，回應相當高質，像早前就日本酷熱天氣，到海灘進行街訪，其中一名穿著比堅尼的少女，就是樣貌甜美，身材惹火，更大膽地將手機平放在胸部上，令不少男士瞬間墮入愛河。該名少女近日被網民起底，發現她是高中生Rio，多次接受不同的節目街訪，懷疑她是電視台預早安排的受訪者，證明要在街上遇到超級美女，機會微乎其微。

曾接受日本節目關於酷熱天氣街訪的比堅尼少女，令萬千網民都想知她的底細。（Youtube影片截圖）

海灘比堅尼少女本尊是高中生Rio，她的IG還有不少靚相。（Rio IG圖片）

曾在海灘接受電視台街訪，隨即成為網上熱搜的比堅尼少女，令不少網民都想認識她，而憑住她接受街訪時展示的手機殼及身上的比堅尼泳衣，即有網民提供本尊的資料，原來她是日本岩倉高等學校的三年級學生Rio，現年16歲，在個人的Instagram還展示了不少靚相，再一次讓網民瘋狂，對於高中生已有如此火辣身材，紛紛表示難以置信，更建議她可向演藝界發展。

Rio曾以乳牛裝束接受街訪，當時已被網民大讚可愛。（Youtube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

另一個關於海灘搭訕的街訪，也見到Rio接受訪問。（Youtube影片截圖）

Rio天生麗質，名副其實是天使跟魔鬼的混合體，美女吸引男士搭訕毫不出奇，最神奇是她多次遇上電視台節目的街訪，除了關於日本酷熱的街訪，她還有仿如乳牛打扮的Cosplay活動街訪，海邊女仔被搭訕的街訪，每次均令網民眼前一亮。不過亦有網民質疑Rio是電視台預早安排的受訪者，大膽舉動確實順利製造話題，雖然電視台有造假之嫌，但Rio穿上比堅尼大派福利，相信網民也不介意。

街訪題目是酷熱天氣，但網民卻關注了其他地方。（Youtube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5