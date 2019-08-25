AB6IX香港見面會成員互爆練習生「犯法」事　朴佑鎮預告曬腹肌

韓國「怪物新人」AB6IX周六（24日）在亞洲國際博覽會完成首個香港見面會《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》，5位成員林瑛珉、田雄、金東賢、朴佑鎮和李大輝落力表演外，又在台上互相拉對方下水大爆各人的秘密。為了首個香港見面會，AB6IX更用心學習廣東話冧粉絲。

見面會上，AB6IX先後帶來《BREATHE》、《HOLLYWOOD》和《DANCE FOR TWO》等歌曲，大展刀群舞及實力唱功。而在遊戲環節中，5人互相爆練習生時期的秘密。李大輝首先自爆：「練習生時有學習演技，我向當時的室長打電話，用一把病重的聲線請假，之後和朋友去了弘大玩。」

當練習生的其中一個規矩是不可以隨便離開公司，然而林瑛珉和金東賢講到，當自己曾在練習生時因想吃肉，用掉垃圾的藉口從公司逃走，可是因為足足掉了一小時而被發現。林瑛珉更大爆：「我們規定下午1時至6時要回公司，並要於出入時寫紀錄，但我一回去就填好時間，事實上我在下午2時就已經離開了…」聽到這一段時連朴佑鎮都看不過眼，直言隊長這是「犯法」。

AB6IX昨天帶來了《BREATHE》和《HOLLYWOOD》等大熱歌曲。（陳志嵐攝）

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田雄作狀掀起上衣 朴佑鎮預告演唱會曬腹肌

當主持問到田雄最性感的身體部分時，台上粉絲大叫「白色朱古力腹肌」。非常識做的田雄其後站起來，轉身作狀要掀起上衣，引來全場尖叫聲不斷。後來粉絲轉移目標到朴佑鎮上，愛開玩笑的他更找隊友檢查腹肌。現場觀眾以為他要公開時，朴佑鎮就表示等到演唱會才會公開！見面會結束前，AB6IX再一次感謝香港粉絲的應援，金東賢表示觀眾的熱情令他非常幸福，朴佑鎮則答謝大家給予他們的力量。最後5人向香港粉絲承諾，下次會來港開演唱會，與大家約定再見。

AB6IX互相大爆練習生時間的走堂趣事。（陳志嵐攝）