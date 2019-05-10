【神探Pikachu】聲演比卡超竟然係「被逼」？死侍配音背後有段故

《POKÉMON 神探Pikachu》（Detective Pikachu）應該是繼《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，最令粉絲們期待的一部電影。但說到比卡超的聲音，大家的想像應該都是那種可愛療癒的「Pika Pika」聲，殊不知華納兄弟卻跌破大家眼鏡，找來「死侍」（Deadpool）賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）為《POKÉMON 神探Pikachu》獻聲。

相信無論是鄭中基還是賴恩雷諾士配音的版本，比卡超肯定一開口就「先聲奪人」。（劇照）

從官方公開的預告中，可以看出這隻比卡超講話流利又帶點嘴賤，不難想像，為甚麼最後華納是找上賴恩雷諾士，但其實賴恩雷諾士在訪談的時候透露，其實他早就在配音前就先被「劇組」強迫獻聲了……

賴恩雷諾士真的適合幫比卡超配音嗎？

賴恩雷諾士在《死侍：不死現身》（Deadpool）裏惡搞的形象深入民心。火力全開的吐槽功力，讓大家忘了到底是來看棟篤笑還是看超級英雄電影，但卻也因為賴恩雷諾士的巧妙詮釋，讓「死侍」這個角色別於其他超級英雄，擄獲大票粉絲們的心。

「死侍」賴恩雷諾士真的適合幫比卡超配音嗎？（劇照）

但喜歡死侍歸死侍，童年裏的萌萌「比卡超」聲音換成「死侍」似乎還是難以想像？比卡超粉絲們可以先不要擔心，根據近日《POKÉMON 神探Pikachu》的外媒評價來看，不只被譽為史上最成功的遊戲改編電影，賴恩雷諾士的配音更是被影評人們大大讚賞。

《POKÉMON 神探Pikachu》劇組 先聲才來奪人

而賴恩雷諾士在訪談裏提及，其實當初是《POKÉMON 神探Pikachu》劇組先拿了《死侍：不死現身》的電影片段，放入比卡超的CG動畫裏測試，才促成這樁美事。光是想像比卡超說着死侍講的那些垃圾話，這種特別的反差萌就讓人感覺趣味十足。更別說賴恩雷諾士事先根本不知情，直到看了劇組放的片段以後，才想着：

哇！我因為死侍通過了幫比卡超配音的測試。 賴恩雷諾士

有趣的是，當他看到這樣的片段，更覺得自己適合這個角色了。

賴恩雷諾士自覺適合聲演比卡超。（宣傳片截圖）

當他決定接下幫比卡超配音的重責大任後，他開始馬不停蹄的進行小精靈的訓練課程。因為先前他對寵物小精靈並沒有深入認識，他承認自己「錯過最佳時機」認識小精靈，慢了大家好幾步，才終於對小精靈世界感到着迷：「這真的是一個很驚豔的世界，我無法想像竟然還沒有真人版電影，還好現在技術已經成熟，我能夠參與這部開創性的電影，真的是很令人振奮的一件事！」

當然賴恩雷諾士的配音速成秘訣是將自己想像成比卡超，並試着以牠的角度看世界，且拍攝期間賴恩雷諾士也敬業的陪在男主角Justice Smith身旁，讓兩人產生絕佳默契，也因此激發更多精彩的即興演出，粉絲們可以期待一下，賴恩雷諾士是如何精彩詮釋這隻黃色的小可愛。

賴恩雷諾士的配音速成秘訣是將自己想像成比卡超。（宣傳片截圖）

《POKÉMON 神探Pikachu》將於5月9日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

打掉重練？派拉蒙承諾《音速小子》真人版電影中的索尼克造型將進行修改

向神燈許願吧！迪士尼真人版《阿拉丁》全新預告釋出，魔法華服歌舞一樣不少

【本文由「電影神搜」授權轉載。】