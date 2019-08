《狂野時速：雙雄聯盟》三大片尾彩蛋分析　賴恩雷諾士現身有原因

《狂野時速》(Fast and Furious)系列首部外傳電影《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw)讓《狂野時速》系列兩位人氣配角:狄維莊遜 (Dwayne Johnson)飾演的「Luke Hobbs」,以及積遜史特咸(Jason Statham)飾演的「Deckard Shaw」聯手出擊,一同對抗神秘組織Eteon和艾德里斯艾巴(Idris Elba)飾演的機械改造人「Brixton Lore」,阻止他們企圖毀滅世界的陰謀。以下為各位解析《狂野時速:雙雄聯盟》的三段片尾片段。