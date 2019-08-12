《狂野時速：雙雄聯盟》三大片尾彩蛋分析　賴恩雷諾士現身有原因

《狂野時速》（Fast and Furious）系列首部外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw）讓《狂野時速》系列兩位人氣配角：狄維莊遜 （Dwayne Johnson）飾演的「Luke Hobbs」，以及積遜史特咸（Jason Statham）飾演的「Deckard Shaw」聯手出擊，一同對抗神秘組織Eteon和艾德里斯艾巴（Idris Elba）飾演的機械改造人「Brixton Lore」，阻止他們企圖毀滅世界的陰謀。以下為各位解析《狂野時速：雙雄聯盟》的三段片尾片段。

《狂野時速：雙雄聯盟》是該系列首部外傳電影。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

以下包含了《狂野時速：雙雄聯盟》重大劇透，請自行斟酌閱讀。

第一個片尾片段 ：監獄場景

《狂野時速：雙雄聯盟》劇情重點之一，就是Deckard Shaw與Vanessa Kirby飾演的妹妹Hattie Shaw之間的關係。而Deckard Shaw願意參與這個任務的原因，就是為了要保護妹妹。這也是他們的母親Magdalene Shaw（Helen Mirren飾）想要看到的，但她本人因為一些緣故入獄。她在Deckard Shaw來探監時表示她非常想念他們像一家人一樣親近的那段時間。

Deckard Shaw願意參與這個任務的原因，就是為了要保護妹妹Hattie Shaw。（ 《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

第一個片尾片段裏，Deckard和Hattie兄妹兩人一起前往探望Magdalene Shaw。Deckard Shaw遞給她所想要的那個「蛋糕」，其中似乎藏了某種能夠幫助她逃獄的工具。我們很有可能在續集裏看到她「重獲自由」並再度登場。

第二個片尾片段：賴恩雷諾士再現身

雖然Luke Hobbs在《狂野時速8》結局表明自己絕對不會再為美國政府效力，但他在《狂野時速：雙雄聯盟》打破了這個承諾，再度展開另一場拯救世界的行動。而在電影尾聲，Luke Hobbs再次回歸家庭，直到他又接到了令一通令人不安的來電。《狂野時速：雙雄聯盟》最大的驚喜彩蛋之一，就是賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）客串演出，他飾演一位名叫Lock的中情局探員。他在電影開頭扮演負責招募Luke Hobbs參與這場行動的人物，而他也在本片第二個片尾片段再次登場。

賴恩雷諾士驚喜現身《狂野時速：雙雄聯盟》。（資料圖片／VCG）

聯絡到了Hobbs時，他緊張地表示在他們解決了一場病毒危機之後，另一波更加致命的病毒陰謀即將爆發，可說是一波未平一波又起。然而講着講着，不知為何他突然跟Hobbs聊到了《權力遊戲》（Game of Thrones）的大結局。最後，他也提到自己成功在某個襲擊他的敵人身上重現了反派布列斯頓在電影開場所使出的「磚頭碎胸口」，並表示其實沒有那麼困難。

第三個片尾片段：Hobbs的「報復」

沒錯，這部電影還有第三個片尾片段，這段是出現在所有工作人員名單跑完之後。這個片段似乎也延伸了Luke Hobbs以及Deckard Shaw之間亦敵亦友的關係。

Luke Hobbs、Deckard Shaw的關係亦敵亦友。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

在這個片尾片段中，Hobbs和Shaw都回到了各自所生活的城市：洛杉磯和倫敦。Hobbs在一間健身房運動時，打了一通電話給Shaw，當時他人正悠閒地在一間倫敦酒吧小酌。Shaw非常好奇Hobbs打這通電話的用意，而Hobbs則表示只是關心一下他。事實上Hobbs打算要好好回敬一下Shaw在機場惡整他的玩笑。當時因為兩人被全球通緝，所以Shaw為自己、Hobbs和Hattie都準備了假身分，而Shaw給他的假名為「Mike Oxmaul」，發音相當接近「我的屌很小」，並且在機場鬧出了許多笑料。

Hobbs在電話中告訴Shaw，他為他準備了一份大禮，這時英國警方已經包圍了他所處的這間酒吧，並要求Deckard Shaw立刻走出來投降。然而，他們在喊叫他的名字時，用的並不是Deckard Shaw，是一個Hobbs替他謊報的假名字「Hugh Janus」，發音相當接近「大屁眼」。Shaw也在電話上回嗆說他一定會找Hobbs算帳，接着走出酒吧向警方表示事情絕對不是他們所想的那樣。

狄維莊遜絕對是本世紀最大隻荷李活男星之一。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

+ 5 + 4 + 3

以上就是《狂野時速：雙雄聯盟》的片尾片段整理，其中似乎隱藏一些系列未來發展的可能性，暗示了Magdalene Shaw和Lock探員會有更多的戲份。不過在電影結束之後，最令人好奇的似乎仍然是Eteon組織幕後那位神秘藏鏡人到底是誰，是否會與《狂野時速》本傳故事有連動？ 相信《狂野時速》宇宙很快會帶給我們解答。

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