【神探Pikachu．影評】小精靈世界都有權鬥？比卡超版優獸大都會

我們太習慣親見於那些萌到極點的寵物，這年頭甚麼都要毛濛濛的，就連幼年記憶裏面的比卡超也是一樣，如今大量的小精靈正式登入大銀幕，改頭換面成為荷李活版，意圖走出自己的路，很是努力，或許也是因為這樣，所以我們對於故事套路近似於《格列佛遊記》（Gulliver's Travels）或是《聖誕怪傑》（How the Grinch Stole Christmas）等一般電影，自然是不忍批評，套路雖然明顯，但在基本設定上也是下足苦心。

《POKÉMON 神探Pikachu》的爛番茄新鮮度僅得64%。（截圖）

那這樣說來，《POKÉMON 神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）就成了一部取決於你該從甚麼角度來看，就會比較喜歡的電影。

特效團隊用心，也明顯對於原版動漫下足苦心，不然就不會刻意出現竹內涼真的「小智」扮相，不會出現所謂的「R」，也就是原作當中經典的火箭隊，不會出現Hi-Hat咖啡等讓人眼睛一亮的設定建築物，而不僅僅是眾多的小精靈，更是意圖創造出專屬於自己的荷李活版《POKÉMON 神探Pikachu》，這也許是電影比較特別的地方，另外一個部分，則是來自於賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），賴恩雷諾士應當是整部電影裏面的亮點，大叔般的低沉嗓音，讓「比卡超」有了另一種面貌，不只是圓睜着大眼，擺動胖胖身軀的萌物，更有了另一種生命。

「死侍」賴恩雷諾士為比卡超賦予另一種面貌。（劇照）

《POKÉMON 神探Pikachu》的老套劇情或許是原罪，尤其是整體故事架構基本上與《優獸大都會》（Zootopia）並無太大差別，一個看似小精靈與人類共處的城市，其實暗藏權力，掌握最大權力的人最有問題，而在後半段擁有刺激聲光效果的電影中，我們透過一個又一個的小精靈，進入了這場大冒險，即使很快結束也沒關係。

電影是有趣的，只要你跟我一樣，曾經是動畫迷，曾經是遊戲迷，那你就會對片中暗藏的許多小巧思充滿興趣，話說這部電影雖然是致敬遊戲《POKÉMON 神探Pikachu》，但最得精髓之處，應該是也邀請觀眾一起來成為名偵探，來探尋電影裏面的每一隻小精靈在哪裏，這也蠻有趣的。

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