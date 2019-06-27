【蜘蛛俠】「毒魔」極有可能加入MCU？　Kevin Feige：Sony話事

還記得去年Sony Pictures創立了「蜘蛛俠反派電影宇宙」，並找來了備受影迷喜愛的英國演技派湯哈迪（Tom Hardy）來演出首部角色電影《毒魔》（Venom），最終於全球熱賣了8.55億美元，並讓許多觀眾都意外迷上了「艾迪 X 毒魔」跨物種的CP配對組合。不過提到毒魔，Marvel粉絲還是不能夠不聯想到Venom在漫畫中與蜘蛛俠之間的精彩劇情，現在Marvel老闆Kevin Feige就親自提起了蜘蛛俠未來在電影中與Sony毒魔聯動的可能性！

《毒魔》票房熱賣卻負評不斷。（《毒魔》劇照）

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）即將重新上映，並會加入約7到8分鐘新畫面。Kevin Feige在公佈這個消息的同時，亦首度談到了蜘蛛俠與毒魔在電影宇宙中互動的可能性，他表示Sony的新版《毒魔》未來很有可能在某個時機點與《蜘蛛俠》相遇，而他自己也很樂意促成這兩大知名Marvel角色的交叉情節。

看來「毒魔」很有可能於下集MCU版《蜘蛛俠》入加。（《毒魔》劇照）

Kevin Feige在接受「CinemaBlend」就直言：「毒魔和蜘蛛俠之間的關係，我想最主要還是取決於Sony的決定。Sony擁有這兩個角色的電影版權，《毒魔》電影是他們旗下的作品，我不能夠很確定知道他們內部未來的計畫，不過看起來（毒魔和蜘蛛俠）這確實很有可能會在某個時機點發生。」事實上前陣子Sony才被爆出有意積極讓湯哈迪版本的「毒魔」加入Marvel本家MCU，希望在下部角色電影力作《蜘蛛俠3》讓湯哈迪與湯賀蘭（Tom Holland）一起演出新劇情。

不過對於之前瘋傳「Marvel想要促成死侍在《蜘蛛俠3》現身」的消息，Kevin Feige現在則親自否認澄清：「死侍不會出現在《蜘蛛俠3》，我想說的是，我們內部一直在討論二十世紀福斯的這些角色未來該怎麼做、我們該如何將他們完美帶入MCU當中？至少目前的狀況來看，《蜘蛛俠3》並不像大家所討論的那樣。」由於之前爆出迪士尼計畫把變種特攻全部洗盤重新選角，只有死侍賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）被留下保住工作，讓許多粉絲期待賴恩雷諾士很快就能夠在MCU上工，如果不是《蜘蛛俠3》，那麼即將於6月28日上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）有可能讓死侍驚喜客串嗎？

《蜘蛛俠：決戰千里》將於6月28日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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