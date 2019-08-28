【手術兩百年】醫生無麻醉做截肢手術　28秒神速完成卻死掉三人

內地作品有時確實不是本地觀眾哪杯茶，但講到拍攝紀錄片卻百分百嚴謹認真，而最近一部央視紀錄片《手術兩百年》，就講到200來的外科手術演變，並走訪了全球12個國家，歷時3年拍攝，節目中還講到未有麻醉藥的年代，有一名外科醫生被譽為「倫敦第一快刀手」，卻試過一次手術有3人死亡，下文為大家帶來這宗死亡個案，感恩現時醫學的突飛猛進。

考古學家在1500年前的乾屍上，發現有手術痕跡。（Youtube影片截圖）

據統計每個人一生平均要做7次手術，在今天醫學昌明的年代，手術仍有一定風險，而在無麻醉藥的年代，病人每次都會痛得死去活來，而且只用烙鐵止血及容易受到細菌感染。節目中講到一個18世紀的手術例子，當時的醫生身價，視乎進行手術的時間快慢，在無麻醉藥下，醫生愈快完成手術，病人的痛苦愈少，而當時倫敦有一位快刀醫生，他僅用28秒完成截肢手術，但由於切得太快，站在旁邊的助手手指被切斷，失血過多死亡，而被截肢的病人，更連生殖器官也切掉，導致細菌感染而亡，還有一位旁觀者，被血腥場面嚇得心臟病發死亡，一個手術有300%死亡率，確是駭人聽聞。

18世紀倫敦一位醫生，被譽為第一快刀，截肢手術僅花28秒。（Youtube影片截圖）

下圖有截肢手術誤割生殖器官過程：

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《手術兩百年》是內地首部從醫生視角出發，講述人類以手術跟各種病症對抗的紀錄片，3年時間拍攝製作共8集，走訪了12國家，訪問了醫生、大學教授等相關人士，由200年前巫醫年代，講到當今最先準的外科手術，內容包括了心臟、大腦、器官移植、癌症腫瘤切除等手術，攝製隊更會進入手術室，高清拍攝手術過程，在幕前清楚睇到活人腦，剖開胸腹後的內臟器官，雖然讓人大開眼界，但血淋淋的真實畫面，卻是相當倒胃，而這齣央視紀錄片，獲得各界好評，而豆瓣更給了9.4的高分，想對外科手術演變有更多認識，就絕對不能錯過。