【多圖】沖田杏梨轉行當網紅　神級水彩畫技巧網民錯重點

曾跟杜汶澤合作拍攝《豪情3D》，日本AV女優沖田杏梨，退役3年後靜極思動，近日轉為當上Youtuber，更大膽地以真面目示人，她昔年有「人類最強Body」之稱，婚後去年榮升人母，身材再次發育，但在沒有P圖下，外貌卻跟以前完全是兩個樣，男粉絲均表示回憶崩壞，心靈受到巨大創傷。

女優沖田杏梨退役後，結婚生女，仍不時上載自己的靚相。（沖田杏梨IG圖片）

日本女星沖田杏梨以驕人上圍在演藝界聞名，拍過不少膾炙人口的作品，粉絲無數，但卻在2016年急流勇退，原來她有意轉型從良，翌年結婚並在去年剖腹誕下女兒，雖然觀眾焦點總是集中在她的身材，但其實沖田杏梨多才多藝，擅長彈鋼琴及吹色士風，她宣佈引退時，令粉絲心碎，大嘆可惜。沖田杏梨退隱3年，安心當賢妻良母，近日卻突然宣佈復出，但就轉型當上網紅，而首段短片是她展現自己的繪畫才華，可是她的外貌卻成為了全城熱話。

沖田杏梨以驕人身材見稱，近日更轉行當上網紅。（沖田杏梨IG圖片）

沖田杏梨P圖仲係女神：

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沖田杏梨現年32歲，她透露自己本來L罩杯，在生育後再次升呢，經常令到衣服變形，以往不時在IG Post相的她，仍然一副女神形象，但原來只是P圖效果，她在拍片時卻用真面目示人，面頰變得浮腫，雙目無神，最令人崩潰是她一直自豪的身材，始終抵不住地心吸力，下垂至胃腩位置，昔年的女神形象，一瞬間幻滅，可能她用了全副心機在家庭上，外貌不復往昔，也是情有可原。

沖田杏梨真面目曝光：

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