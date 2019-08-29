【我的少女時代】宋芸樺赴韓出席電影節獲獎　全韓文致辭誠意十足

憑電影《我的少女時代》風魔亞洲的台灣女演員宋芸樺，昨日（28日）在韓國《第14屆首爾國際電影節》中榮獲「Asia Star Award（亞洲明星獎）」，發表得獎感言時更以全韓文致辭，充滿誠意的模樣在韓國觀眾心中留下深刻印象。

宋芸樺昨日（28日）在韓國出席《第14屆首爾國際電影節》。（視覺中國）

宋芸樺因電影《我的少女時代》在韓國上映而在當地人氣急升。（網上圖片）

宋芸樺因《我的少女時代》在韓國上映而在當地人氣急升，因此獲邀出席這項韓國年度盛事，更一舉奪下「亞洲明星獎」。她以一身寶藍色絲絨晚裝裙出席頒獎禮，雖然不懂韓文，不過依然堅持用全韓文發表得獎感言：「大家好，我是演員宋芸樺，很高興見到大家。首先，很感謝給我『Asia Star Award』這個獎，我以後會更努力讓大家見到我更好的一面，謝謝！」

宋芸樺榮獲「Asia Star Award（亞洲明星獎）」，並用全韓文發表得獎感言獲讚。（SBS影片截圖）

雖然宋芸樺的韓文很生疏，發音亦不完美，甚至忘詞了幾次，但她依然保持微笑用全韓語完成整段得獎感言。（SBS影片截圖）

雖然宋芸樺的韓文很生疏，發音亦不完美，甚至忘詞了幾次，但她依然保持微笑用全韓語完成整段得獎感言，她努力的模樣更得到台下一眾演員的鼓掌歡呼為她打氣。之後宋芸樺更以流利的英文和中文致辭，盡顯誠意。

宋芸樺努力的模樣更得到台下一眾演員的鼓掌歡呼。（SBS影片截圖）

看完宋芸樺誠意十足的致辭，主持人全炫茂和趙寶兒忍不住為她鼓掌，身為演員的趙寶兒更被宋芸樺的魅力迷倒 ：「我自己也是宋芸樺的粉絲，她真是很可愛呢！」 全炫茂看完之後大呼感動：「 雖然她完全不懂韓語，但都盡力地用韓語致辭，相比起百萬言語顯得更加有意義，真的很感謝她。」

看完宋芸樺誠意十足的致辭，主持人全炫茂和趙寶兒忍不住為她鼓掌。（SBS影片截圖）

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