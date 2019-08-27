Vanilla曾整容逾百次　共花2億變洋娃娃：醜八怪在日本活不下去

因整容成名的日本女星Vanilla（本名：水野乃里江）由中學時期起豪花2億日圓整容，甚至為了變靚不惜代價做開腦手術，終於變成她心目中的完美洋娃娃外貌。雖然Vanilla多年來被質疑整容成癮並因此飽受外界批評，不過她卻依然懶理負評我行我素，近日更表示日本人太重視外貌，直言：「醜八怪在日本活不下去。」

Vanilla豪言醜八怪在日本活不下去。（Instagram：@vani0531）

Vanilla為了擁有像洋娃娃一樣的外貌，由中學時期開始整容，整容次數更是數之不盡。先由眼睛開始，整成比常人大的大小，注射玻尿酸打造出臥蠶，再戴上極誇張的「大眼仔」，終於擁有一雙洋娃娃大眼睛。除了臉上通通整過之外，她甚至為了擁有外國人一樣的輪廓，不惜切開後腦頭皮，在額頭位置裝人工骨頭，令眼睛和鼻子看起來更協調。至於她那完美身材亦是出自醫生之手，在手臂和腹部位置抽脂，並在胸部僭建加入兩個重6公斤的矽膠，才有今時今日的M罩杯胸部。另外，她更投資了1000萬日圓打造白雪雪的牙齒。

Vanilla由中學時期開始整容，多年來已經整過超過100次。（網上圖片）

6年前Vanilla曾經上過節目分享整容的原因，表示小學時期經常被同學笑得是醜八怪，因而決定賺錢整容改變人生。（網上圖片）

Vanilla每個月都花200至300萬日圓（約15至22萬港元）保持現時的完美容貌 ， 雖然洋娃娃般的樣貌令她感到非常滿足，不過卻受盡網民白眼，直斥她是整容上癮的怪物。她最近接受日本傳媒專訪時透露，日本是一個醜八怪很難活下去的國家：「大家表面上說『不是看外表』，但是漂亮的人和醜八怪卻可以有相差數千萬（日圓）的年總收入，數字表現的很明顯。」另外，她亦以大公司的接待員為例，亦是用外貌去決定，而非日本人所說的一視同仁：「我不懂只會說美言的日本文化，所以就算被人覺得頭腦有問題，我都會選擇繼續這樣的生活方式。」

她經常笑說自己重6公斤的M罩杯胸部「很重啊！」。（Instagram：@vani0531）

Vanilla亦有參與電影演出。（Instagram：@vani0531）

6年前Vanilla曾經上過節目分享整容的原因，小學時期經常被同學笑得是醜八怪，更慘被欺凌，不但被同學用塗改液在枱上寫上「去死」的字眼，更試過被人丟空罐，令她的童年只剩下一片狼藉。於是她畢業後離開家鄉，把心一橫決定用在夜總會上班所賺取的金錢用來整容。節目播出後一夜爆紅，Vanilla現時更經常在YouTube、Instagram、Twitter等社交平台分享整容心得，雖然依然有批評，但仍獲得不少粉絲支持。

節目播出後一夜爆紅，Vanilla現時更經常在YouTube、Instagram、Twitter等社交平台分享整容心得。（Instagram：@vani0531）

點擊觀看更多Vanilla的美照：