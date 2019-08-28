肥仔都係潛力股！　「IU狂粉」劉在煥四個月內狂減32公斤變OPPA

韓國30歲歌手兼作曲家劉在煥（유재환）一向以搞笑形象示人，2015年因出演綜藝節目《無限挑戰》擔任朴明洙和IU的音樂製作團隊後，以「IU瘋狂粉絲」而為人熟悉，後來積極向幕前發展，典型的中分頭和微胖身形更令人留下深刻印象。不過，近日劉在煥突然由肥仔變OPPA，四個月內狂減32公斤，最新模樣曝光後簡直判若兩人，瞬間成為話題人物，登上韓國熱搜榜第一位。

他以「IU瘋狂粉絲」而為人熟悉。（劉在煥IG：@sound789）

劉在煥本來體重重達104公斤，當時的他挺住大大的肚腩和幾層的雙下巴，外形酷似諧星，根本沒有人視他為歌手。因此他於今年4月開始展開減肥之旅，開始第一星期就已經減了5公斤，6月更減至88公斤，當時他在Instagram分享成果時，身軀已經明顯瘦了不少，只是仍然有包包面。他近日再度更新減肥成果，現在只有72公斤的他，包包面已經消失不見，再加上化妝和頭髮造型的點綴，簡直就判若兩人，十足男團成員！

劉在煥於6月時已經減至88公斤。（劉在煥IG：@sound789）

劉在煥成為的故事非常勵志，再次印證肥仔確實是潛力股的道理。（網上圖片）

劉在煥於4月時體重重達104公斤，現時減肥成功，搖身一變做OPPA！（網上圖片）

據稱，劉在煥患有嚴重的痛風和腰椎間盤突出，更有恐慌障礙、反流性食管炎、過敏性大腸綜合症、高膽固醇、高血壓、頭痛、膝蓋疼痛等多種疾病，為了健康而下定決心減肥。如今他終於減肥成功，狂減32公斤，更一舉登上熱搜榜，劉在煥在Instagram發文感謝支持：「很感謝大家的關心，我以後會以『音樂人』和『新音樂人』的身份重生的！雖然沒有很厲害,但是大家也可以做到的！」

劉在煥加上化妝和頭髮造型的點綴，十足男團成員。（劉在煥IG：@sound789）

判若兩人！（劉在煥IG：@sound789）

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