TVB主播鍾煒喬曾暴肥至260磅　勉勵男士人人都係潛力股

TVB主播鍾煒喬（Matt）自從去年離開有線電視後，加入TVB短短8個月已經獲得眾多出鏡機會引起關注。不過，別看他現在外表陽光、有型大隻， 原來阿Matt都有過一段黑歷史！

TVB主播鍾煒喬（Matt）自從去年離開有線電視後，加入TVB短短8個月已經獲得眾多出鏡機會。（Facebook：@Matt Chung鍾煒喬）

小時候的阿Matt是肥仔一名，中一時更加重達260磅，與現在判若兩人。他笑言小時候的自己非常貪食，是個「吃貨」： 「我細細個就好鍾意食米飯，再加上我有選擇恐懼症，例如食麥當勞嘅時候，Burger當然係基本，再加上麥樂雞同脆香雞翼揀唔到嘅時候，我就會全部都要晒！」他坦言，直到連加大碼的衣服都穿不下的時候才驚覺事態嚴重，決定尋找營養減肥中心的協助。

小時候的阿Matt是肥仔一名，中一時更加重達260磅。（圖片由受訪者提供）

經過營養師的治療後，阿Matt的體重很快就下降到210磅，但身形依然圓潤，沒有太大的成果。然而，阿Matt卻意外地因為大大舊的身形，成為運動代表：「標槍、鐵餅比賽我一定走唔甩喇，但我中二嘅時候，社長見我肥嘟嘟，就叫我跨組咁參加乙組嘅跨欄比賽。但係嗰時我又唔夠高，個欄都已經去到我褲襠位，其餘啲參賽者都係中三、中四嘅師兄，佢哋跑完我都仲慢慢喺度檻過啲欄，一路行一路喊，但竟然被全校大讚我有體育精神，哈哈！」

阿Matt到英國讀書時飲食習慣和生活習慣都有很大的改善。（Facebook：@Matt Chung鍾煒喬）

後來阿Matt去到英國讀書時，當時飲食習慣和生活習慣都有很大的改善，體重下降至180磅，成果超顯著：「喺嗰邊認識到好多食物標籤，又食多咗好多比較天然又冇加工過嘅食物，再加上我當時又讀寄宿學校，所有嘢都好有規律，又成日做運動，培養打網球嘅習慣， 所以瘦咗好多。」

阿Matt笑言全世界都是潛力股。（資料圖片）

阿Matt表示近月壓力太大，所以食慾不振，瘦了一大圈，出現了過瘦的情況：「人生中未試過咁瘦，所以嚟緊會重點訓練返啲肌肉！」他更勉勵各位男士千萬不要放棄，人人都可以做到潛力股：「唔單止係肥仔，其實全世界都係潛力股，因為呢個世界男同女都一樣，冇醜嘅男人，只有懶嘅男人！」