ASTRO車銀優10月單拖來港開見面會　或重演《新入史官丘海昤》？

歌影視多方發展的韓團ASTRO成員車銀優，繼今年3月與隊友來港開演唱會後，將於10月再次單拖再來香港，舉行首個個人見面會《2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG》。作為巡迴的首個海外站，車銀優準備了多個粉絲福利，更把韓式簽名會帶來香港。

官方近日宣布，ASTRO成員車銀優將於10月19日，在香港舉行首個粉絲見面會。比起團體的演唱會，車銀優將會與粉絲分享更多關於個人生活的趣事，並會呈獻精心準備的舞台表演，希望粉絲能通過見面會更了解他。為了隆重其事首次見面會，車銀優特別安排了一對一擊掌環節，為求與全場粉絲作最近距離的接觸。而購買VIP門票的粉絲，更有機會獲得簽名會、小組合照或簽名海報的福利，粉絲想必不能錯過。

車銀優近日出演《新入史官丘海昤》，演技再一次備受稱讚。（FB/@offclASTRO）

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車銀優自拍攝韓劇《我的ID是江南美人》後人氣急升，不只限於韓國國內，就連Do姐都被車銀優的魅力吸引住。而他與申世景出演的古裝劇《新入史官丘海昤》亦正熱播，進步的演技獲不少觀眾大讚，絕對不是「得個靚仔樣」！相信除了歌舞表演外，粉絲都想現場欣賞車銀優的演技，未知他會否在見面會上重演韓劇的劇情呢？

車銀優將於10月單拖來港開見面會，門票並於8月23日開始發售。