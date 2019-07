ASTRO車銀優10月單拖來港開見面會　或重演《新入史官丘海昤》？

歌影視多方發展的韓團ASTRO成員車銀優,繼今年3月與隊友來港開演唱會後,將於10月再次單拖再來香港,舉行首個個人見面會《2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG》。作為巡迴的首個海外站,車銀優準備了多個粉絲福利,更把韓式簽名會帶來香港。