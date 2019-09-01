林志穎太太意大利坐低影相屬違法　呢部TVB劇變捉犯紀錄片？

林志穎近日與太太陳若儀同遊意大利羅馬，去旅行影靚相於IG打卡當然是例行公事！他們到了羅馬著名的旅行勝地「西班牙廣場」，陳若儀在長樓梯上坐低影相大騷長腿，還將一系列靚相於IG分享。不過，靚相一公開，即有網友溫馨提示，告知陳若儀已觸犯當地法例！

陳若儀遊羅馬靚相逐格睇：

+ 7 + 6 + 5

條例新鮮滾熱辣

其實「西班牙階梯」的禁坐令是當地政府於6月初實施的規例，目的是為了保護當地的大理石，禁令包括有禁止遊客在景點進食弄髒地方、赤裸上身行街、進入噴泉，以及拖着有輪子的行李箱走下西班牙階梯，8月6日起更會有警員在當地巡邏，向那些坐在「西班牙階梯」上坐著的遊客呼籲甚至吹哨笛驅趕，而違者更可能會被罰400歐元（約$3,400港元）。由於陳若儀「證據確鑿」，她火速在IG刷除相關相片，並發聲明道歉兼提醒網友。

陳若儀嘅道歉聲明。（Instagram@kellymermaidchen）

如果條例在2003年實施……

其實意大利一向是全球人類欣賞歐洲古蹟的勝地之一，但由於每年以千萬計旅客的劣質行為如亂抛垃圾、席地而坐進食、拖喼走路等等行為對當地的古蹟有極嚴重影響，情況至近年更甚。而除了「西班牙階梯」之外，另一個羅馬著名景點「許願池」亦禁令多多，當地針對「噴泉／水池」的禁令包括：禁止坐或攀爬噴泉建築、禁止在濆泉泉中給動物洗澡和喝水、以及禁止向池中傾倒液體或投擲物品（向許願池扔硬幣除外）。2017年，當地政府更嚴格規定池邊石壆是「敬請勿坐」（已取消）。如果這些禁令早於20003年就實施的話，TVB劇集《衝上雲霄》就慘了，要不就苦了剪接將犯禁片段剪走，要不就罰錢吧，記錄低有幾百人犯法了！

當年已經好多人坐晒喺「西班牙階梯」同「許願池」

Sam哥同阿Belle都中招：