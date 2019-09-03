戶外演出煙花裝置失靈爆炸　30歲女舞者被炸傷重不治

西班牙馬德里日前發生恐怖致命意外，團體 「Super Hollywood Orchestra」 於上周六（31/8）參與戶外音樂會演出時，舞台右側的煙花裝置突然爆炸，導致30歲女舞者Joana Sainz當場被炸至重傷，送院後證實死亡。樂隊所屬公司事後表示至今仍不清楚突然發生失誤的原因，並推測是煙花裝置失靈導致事故。

「Super Hollywood Orchestra」是一個西班牙團體，包含歌手、樂團及舞者共有15名團員，而慘死的Joana Sainz（紅圈示）則是團體的領舞和編舞。（Facebook：Orquesta Super Hollywood）

「Super Hollywood Orchestra」是一個西班牙團體，包含歌手、樂團及舞者共有15名團員，而Joana Sainz則是團體的領舞和編舞。當日15名團員出席音樂節閉幕活動，在1000多名觀眾前拼力演出，演出到當地深夜2時，在氣氛高漲之時舞台的煙花開始噴出，靠在舞台右邊的煙花裝置突然傳出巨響及噴出濃煙。待濃煙散去後，團員發現Joana Sainz當場被炸穿腹部倒地並已失去意識，觀眾中有醫生和護士馬上上前為她急救，惟送院後證實死亡。

舞台右邊的煙花裝置突然傳出巨響及噴出濃煙，Joana Sainz當場被炸穿腹部倒地，送院後證實死亡。（Twitter圖片）

團體所屬公司PRONES 1, S.L.昨日（2日）對外宣布Joana Sainz的死訊，並解釋煙花效果原本是表演中的一部分，大約持續15至20秒左右：「沒有人能解釋（這個失誤），我們已做了5年同樣的表演了！」