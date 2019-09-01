非洲歌手喪禮遭粉絲開棺「驗屍」　警方到場施放催淚彈驅散民眾

非洲著名歌手DJ Arafat（Ange Didier Huon）於上月12日因電單車車禍離世，終年33歲，昨日（31日）大批民眾及歌迷出席悼念音樂會及喪禮儀式，誰料竟有數名粉絲不相信偶像已離世的事實，上前打開棺材「驗屍」引發一片騷亂，最後要驚動到警方以催淚彈驅散。

非洲著名歌手DJ Arafat（Ange Didier Huon）於上月12日因電單車車禍離世，終年33歲。（Instagram：@djarafat）

DJ Arafat的家人為他舉辦大型喪禮，數以千計的粉絲前來見偶像最後一面，但喪禮舉行幾個小時後就陷入一片混亂。有幾名瘋狂粉絲疑似在DJ Arafat下葬後，表示要確實棺材入面的是DJ Arafat本人，不但肆無忌憚地將棺材挖出，開棺後更掀起衣服檢查DJ Arafat身上的紋身。

大批民眾及歌迷於昨日（31日）出席DJ Arafat的悼念音樂會及喪禮儀式。（法新社）

有瘋狂粉絲將DJ Arafat的棺材挖出，以確認遺體就是DJ Arafat本人。（Twitter：@apengadadisguin）

其中一名粉絲接受傳媒訪問時聲稱，只是想要在封棺前多看偶像最後一眼，用來解釋不可理喻的不敬行為。後來混亂加劇，最後警方到場施放催淚彈，擊退現場聚集的粉絲。

喪禮舉行幾個小時後就陷入一片混亂，警方到場施放催淚彈，擊退現場聚集的粉絲。（Twitter：@apengadadisguin）

DJ Arafat是法語圈最出名的非洲裔音樂人之一，低沉的嗓音就像打擊樂器一樣，更被外界形容為「王」般的存在。雖然不少粉絲還未能接受他的離世，不過他的嘻哈精神及音樂必會長存。

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