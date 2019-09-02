《小魔女DoReMi》長大成23歲少女！　七主角長高變瘦勁有女人味

日本動畫《小魔女DoReMi》自1999年播出以來，深受日本觀眾歡迎，同時亦陪伴不少港人成長，可謂是不少90後的童年回憶。今年適逢動畫20週年，除了早前預告將與2020年推出電影版之外，更準備於下月2日推出輕小說《小魔女DoReMi 20's》，講述主角們長大後，成為23歲少女的故事。

日本動畫《小魔女DoReMi》陪伴不少港人成長，是不少90後的童年回憶。（網上圖片）

《小魔女DoReMi》的故事講述就讀小學三年級的春風DoReMi成為魔女練習生後，與初貴、愛子、音符、桃子、寶寶、小花進行魔女訓練的故事。動畫共推出了四季，由1999年2月播映至2003年1月。雖然之後已經沒有再推出新動畫，但是《小魔女DoReMi》多年來仍然是動畫界的經典之作，是最受日本學生歡迎的少女動畫之一。

DoReMi等七位主角長大後的模樣曝光（左起：小花、音符、愛子、DoReMi、初貴、桃子、寶寶）。（網上圖片）

從官方公開的《小魔女DoReMi 20's》封面照可見，故事主要圍繞DoReMi等七位魔女主角迎接23歲的故事。馬越嘉彥筆下的她們除了長高了不少外，當年一臉稚氣的模樣亦已消失不見，穿着風格亦成熟了很多。其實《小魔女DoReMi》已經不是第一次推出輕小說， 於2011年起推出過9本作品，講述七位主角們的高中生活，一開售就立即斷貨，可見當時《小魔女DoReMi》在推出8年後依然極受大眾歡迎。如今再推出成年後的故事，除了讓一眾粉絲為之瘋狂外，《小魔女DoReMi》能否再次成為熱潮亦是外界另一關注。

《小魔女DoReMi》 於2011年起推出過9本輕小說，講述七位主角們的高中生活。（網上圖片）

點擊觀看更多《小魔女DoReMi》的圖片：