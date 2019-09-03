金宇彬鼻咽癌好轉準備全面復出　傳最快2020年迎娶女友新慜娥

韓國男演員金宇彬自從前年確診患鼻咽癌後，全面暫停演藝工作兩年專心養病，至今依然未有復出計劃。他與女友新慜娥（又譯：申敏兒）拍拖4年多，至今依然愛得癡纏，金宇彬進行康復治療期間，新慜娥一直陪伴在側共渡患難，近日更傳出二人即將結婚的消息。

二人於2015年2月拍攝廣告時結緣，至今已拍拖4年多。（網上圖片）

二人於2015年2月拍攝廣告時結緣，至今已拍拖4年多。（網上圖片）

據韓國A頻道昨日（2日）播出的節目《聽見傳聞Show》提及金宇彬與新慜娥的戀愛故事，二人於2015年2月拍攝廣告時結緣，同年5月開始拍拖。其中一位任職記者的嘉賓表示新慜娥相當愛男友，甚至為了好好照顧他，搬到距離金宇彬家只有10分鐘路程的地方。另外，有位記者亦在節目透露，金宇彬和新慜娥很有可能於2020年或2021年結婚：「但是有條件，金宇彬說如果身體康復得再好一些的話，就會公布結婚的消息了。 」

據韓國Channel A昨日（2日）播出的節目《聽見傳聞Show》所指，金宇彬和新慜娥很有可能於下年或後年結婚。(影片截圖)

不過，這對姊弟戀卻曾多次傳出分手消息，熟悉二人的藝人洪錫天表示因為金宇彬生病停工的關係，令外界傳出這些毫無根據的猜測。金宇彬的經理人亦透露，金宇彬正努力調理好身體準備復出，現正為復出作品挑選劇本中。