IZ*ONE崔叡娜曾患兒童淋巴癌　醫生勸放棄治療

歌手藝人表面亮麗，可是身體出現問題時，真的是有苦自己知。最近TWICE Mina和Super Junior神童等韓國偶像，都因健康問題而要全部停止演藝活動，令粉絲非常擔心。而通過選秀節目《PRODUCE 48》出道的限定女團IZ*ONE中，成員崔叡娜差點因小時候的大病，而差點錯失出道的機會？

早在去年11月，IZ*ONE崔叡娜已曾在節目《IZ*ONE CHU》中，首次公開自己小時候曾患淋巴癌一事，而綜藝節目《TMI News》近日重提後再一次成為話題。崔叡娜當時坦言：「我曾患兒童惡性淋巴瘤，嚴重到醫院向家人提出放棄治療。」由於當時崔叡娜的家境不好，卻需要高昂的治療費，為了讓女兒繼續得以治療，崔叡娜的父母只好每天凌晨堅持賣紫菜捲飯。由於紫菜捲飯並不是昂貴的食物，所以可以想像得到在低利潤的情況下，父母花了多少的努力，而這亦是崔叡娜至今非常感激家人的地方。

IZ*ONE崔叡娜曾坦白自己患兒童惡性淋巴瘤的事實。（TMI News截圖）

崔叡娜親手以紫菜捲飯答謝父母，場面非常感謝。（TMI News截圖）

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幸好在家人和崔叡娜的堅持下，終於抗癌成功，讓她能夠以IZ*ONE一員身份站在舞台上發光發亮。成功出道後的崔叡娜，曾在《IZ*ONE CHU》中親手為家人包紫菜捲飯，向他們表達感謝的心。當時崔叡娜父母見到紫菜捲飯後，往事湧上心頭的媽媽立即背向鏡頭，掉下感人的淚水，而這一幕亦同樣感動了不粉絲。不少粉絲表示崔叡娜形象開朗可愛，經常開玩笑的模樣，完全想像不到原來她曾與死亡邊緣這麼近。至今崔叡娜頸部仍留有當時手術的疤痕，粉絲更稱之為「貝殼」。

至今崔叡娜頸部仍留有當時手術的疤痕，可是她亦未有刻意掩蓋它。（IG/@ official_izone）

IZ*ONE崔叡娜頸上仍有清楚疤痕：