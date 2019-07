【IZ*ONE香港演唱會】宮脇咲良長髮秒殺粉絲　全員用心練習廣東話

韓國選秀節目《Produce 48》出身的IZ*ONE,今天(13日)在香港舉行首個演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG》。12位成員張員瑛(張元英)、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演繼去年《MAMA》頒獎禮再來港,吸引大量粉絲帶同手燈及應援手幅入場支持,現場氣氛相當熱鬧。

IZ*ONE今天在香港舉行首個單獨演唱會。(蒙曉盈攝)

身穿紅、粉紅及白色打歌服的IZ*ONE逐一從舞台中央出場,並以《Hey. Bae. Like it.》、《O' My!》和《We Together》掀開演唱會的序幕。來到第4站香港,IZ*ONE都非常用心準備了一連串的廣東話,與香港粉絲打招呼。除了基本的「WIZ*ONE大家好」,她們更準備了「今日大家係我嘅」、「今日玩得開心啲!心心心心」和「我想講鍾意你哋」等等。即使有部份發音較難聽,但12人表現可愛,粉絲當然全部收貨。當中以權恩妃、安兪真及張員瑛的廣東話最為標準。

IZ*ONE逐一出場,台下粉絲則大力揮動手燈。(蒙曉盈攝)

本田仁美(右)用可愛的語氣讀出準備好的廣東話,引來全場粉絲的尖叫聲。(蒙曉盈攝)

首次來港開單獨演唱會,IZ*ONE當然有分享感想。現場人氣非常高的日本成員宮脇咲良講到:「來到香港演出覺得好感動!」大讚香港粉絲非常熱情。其後IZ*ONE再一連串唱出多首收錄曲,包括與AKB48秋元康合作的《Nekoni Naritai》和《Gokigen Sayonara》等,都是組合首次為香港表演的歌曲。期間眾人也走到小舞台,與後排的粉絲作近距離見面。