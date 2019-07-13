【IZ*ONE香港演唱會】宮脇咲良長髮秒殺粉絲　全員用心練習廣東話

韓國選秀節目《Produce 48》出身的IZ*ONE，今天（13日）在香港舉行首個演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG》。12位成員張員瑛（張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演繼去年《MAMA》頒獎禮再來港，吸引大量粉絲帶同手燈及應援手幅入場支持，現場氣氛相當熱鬧。

IZ*ONE今天在香港舉行首個單獨演唱會。（蒙曉盈攝）

身穿紅、粉紅及白色打歌服的IZ*ONE逐一從舞台中央出場，並以《Hey. Bae. Like it.》、《O' My!》和《We Together》掀開演唱會的序幕。來到第4站香港，IZ*ONE都非常用心準備了一連串的廣東話，與香港粉絲打招呼。除了基本的「WIZ*ONE大家好」，她們更準備了「今日大家係我嘅」、「今日玩得開心啲！心心心心」和「我想講鍾意你哋」等等。即使有部份發音較難聽，但12人表現可愛，粉絲當然全部收貨。當中以權恩妃、安兪真及張員瑛的廣東話最為標準。

IZ*ONE逐一出場，台下粉絲則大力揮動手燈。（蒙曉盈攝）

本田仁美（右）用可愛的語氣讀出準備好的廣東話，引來全場粉絲的尖叫聲。（蒙曉盈攝）

首次來港開單獨演唱會，IZ*ONE當然有分享感想。現場人氣非常高的日本成員宮脇咲良講到：「來到香港演出覺得好感動！」大讚香港粉絲非常熱情。其後IZ*ONE再一連串唱出多首收錄曲，包括與AKB48秋元康合作的《Nekoni Naritai》和《Gokigen Sayonara》等，都是組合首次為香港表演的歌曲。期間眾人也走到小舞台，與後排的粉絲作近距離見面。