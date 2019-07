【IZ*ONE香港演唱會】提香港美食即變吃貨　特別公開兩首全新歌曲

韓國限定女團IZ*ONE昨天(13日)在香港,舉行首個演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG》,亦是這次巡演的最後一站。張員瑛(張元英)、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演,12位成員預先練定不少廣東話,施盡渾身解數哄香港粉絲開心。