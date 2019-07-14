【IZ*ONE香港演唱會】提香港美食即變吃貨　特別公開兩首全新歌曲

韓國限定女團IZ*ONE昨天（13日）在香港，舉行首個演唱會《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG》，亦是這次巡演的最後一站。張員瑛（張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演，12位成員預先練定不少廣東話，施盡渾身解數哄香港粉絲開心。

IZ*ONE香港演唱會昨晚圓滿結束。（蒙曉盈攝）

除了收錄曲外，IZ*ONE當然有唱出主打歌《La Ve en Rose》及《Violeta》。為了帶給粉絲不一樣的感受，IZ*ONE特別加入了全新的編舞，以強烈的舞蹈震撼觀眾的眼球，台下的粉絲則大聲叫出整齊的應援詞。IZ*ONE更特別公開兩首未發行的新歌《So Curious》和《AYAYAYA》，成員亦有在台上介紹兩首歌的主題，其中崔叡娜講到：「通過歌曲想向粉絲展示IZ*ONE最有型的一面！」

IZ*ONE為粉絲準備了一連串《Produce 48》相關的表演，勾起粉絲不少回憶。（網上圖片）

不過講到最High的部分，必定是IZ*ONE帶來《Produce 48》中曾表演過的歌曲的環節。《To Reach You》和《Rumor》等一首首熟悉的歌曲外，當然了不了主題曲《Pick Me》，就如帶現場粉絲回到去年，成員們仍在參加選秀節目的時候一樣，相信成功喚起粉絲不少回憶。而講到香港美食時，IZ*ONE立即吃貨上身！姜惠元表示想吃雞蛋仔外，又大讚蛋撻好味，請粉絲推薦更多香港美食。而安兪真和宮脇咲良則乘機大曬廣東話說「鍾意食咩點心？」，又問大家「食咗飯未？」，矢吹奈子就話：「我想食芒果布丁」可愛到不得了。

金玟周表演彈鋼琴，被成員像天使一樣。（網上圖片）

由於香港場是演唱會最後一站，IZ*ONE講感想時都表現得依依不捨，表示時間過得非常快。隊長權恩妃講到：「多謝粉絲令我們變得有價值，未來會更努力做好外，也希望你們一直在我們身邊。」而金采源就表示：「成為一名偶像在台下表演是我的夢，雖然實現夢想但仍十分生疏。今天接收大家滿滿的愛，才知道原來夢想真的成真。」12位成員最後也不忘約定香港粉絲下次再見，承諾會進步報答大家同時，也希望大家要一直等待。

演唱會尾聲，本田仁美大讚香港粉絲的熱情比香港的天氣更熱！（網上圖片）