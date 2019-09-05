安宰賢因具惠善誹謗大受打擊　發聲明釐清與鄭俊英非好友關係

具惠善和安宰賢離婚風波持續不斷，韓國傳媒Dispatch公開兩人的對話內容後，似乎部分網民已由一味怪責男方，轉為中立看待事件發展。今天（5日）安宰賢則通過代表律師發聲明，並釐清與鄭俊英的關係。

安宰賢今天通過代表律師方正賢（譯音）發出聲明，向因二人夫妻關係而受影響的大眾道歉。安宰賢表示由於正值關鍵時期，難以輕易公開立場，因此打算待風波完全結束後才再會公開自己的想法。早前具惠善在個人IG上，向大眾披露多個指控安宰賢破壞這段關係的「證據」，包括曾提及安宰賢有外遇、與女演員在酒店房間吃宵夜及「性感的乳頭」等敏感字眼，可說是令男方形象大插水。對此，安宰賢也講到自己正因謠言而大受打撃，特別要求對方必須向法庭交出所謂的出軌證據照片。

安宰賢今天通過律師發聲明，順道釐清與鄭俊英的關係。（sportschosun）

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另一方面，安宰賢被翻出與鄭俊英是好友的關係，與「渣男」一字拉上關係，因此安宰賢特別通過公益申報「鄭俊英聊天室事件」的律師，澄清二人的關係。律師講到鄭俊英的Kakao Talk聊天紀錄中，根本從來沒有二人的對話紀錄。相反2016年7月19日的一則短信中，鄭俊英曾向友人提及「已一年沒有見宰賢哥了」，足以確定二人並非好友的事實。最後安宰賢強調不打算對具惠善的誹謗進行提告，起訴的目的只有離婚一個。

安宰賢面對具惠善的誹謗也沒有打算進行提告。（新婚日記）