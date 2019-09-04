《PRODUCE 101 JAPAN》練習生大有來頭　一文睇晒邊個最受矚目

韓國MNET人氣選秀節目《PRODUCE 101》播出四季而來雖然爭議不斷，不過節目的高人氣卻掀起多國選秀熱潮。近日PRODUCE熱潮燃燒到日本，由韓國CJEM與日本企劃公司吉本興業共同製作《PRODUCE 101 JAPAN》，節目中101位參賽者名單以及主題曲亦相繼公開，因多位熟悉面孔的登場而率先成為焦點。

《PRODUCE 101 Japan》的主題曲《ツカメ～It's Coming～》於昨日（3日）公開。（YouTube 影片截圖）

昨日（23日）公開了《PRODUCE 101 JAPAN》的主題曲《ツカメ～It's Coming～》，貫徹Produce系列一貫的手法，按A、B、C、D及F班順次序登場，至於焦點亦自不然落在擔任主題曲的Center身上，他就是現年22歲、身高173cm的川尻蓮。

主題曲的Center是來自福岡的川尻蓮。（YouTube 影片截圖）

川尻蓮現年22歲、身高173cm。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

點擊觀看在主題曲MV擁有ending shot的練習生們：

+ 11 + 10 + 9

另外，亦有多位參賽練習生大有來頭，包括有參加過《Produce 101》第四季的上原潤、最靚仔大學生選舉「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」的冠軍草地稜之、以及三名韓國男團HALO出身的熙天、潤東及OOON，分別以本名金熙天、金潤東及鄭永勳出演，節目未播就火速成為焦點。

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參加過《Produce 101》第四季的上原潤再度參賽。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

上原潤於《Produce 101》第四季中被第一輪淘汰。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」的冠軍草地稜之。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

草地稜之是最靚仔大學生選舉「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」的冠軍。（modelpress）

韓國男團HALO出身的鄭永勳(左)、金熙天（中）及金潤東（右）。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

韓國男團HALO出身的OOON、熙天及潤東（左起紅圈示）以本名參賽。（Joynews24）

點擊觀看部份被網民稱為顏值較高的練習生們：

+ 7 + 6 + 5

雖然甫公開主題曲及練習生名單後成功引起熱話，不過卻被網民批評節目過分走韓風，無論是外貌造型還是舞蹈風格都失去了日本獨有的風格，不過節目由兩名有「國民製作人」之稱的矢部浩之及岡村隆史去主持，節目仍然很有「日本製造」的感覺。

日本知名搞笑雙人組NINETY-NINE的矢部浩之（左）及岡村隆史（右）擔任「國民製作人」。 (YouTube影片截圖)

參加 《PRODUCE 101 JAPAN》的練習生中，最年輕的為16歲，最年長為30歲，而在節目中最後脫穎而出的11人將會於2020年正式組團出道，活動範圍主要圍繞日本及海外。《PRODUCE 101 JAPAN》將於9月26日首播。

《PRODUCE 101 JAPAN》將於9月25日首播。（PRODUCE 101 JAPAN 官網）

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