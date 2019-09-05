呂慧儀生日受盡萬千寵愛　《愛 ． 回家》爭住慶祝兼送五個蛋糕

呂慧儀（長腳蟹）日前踏進37歲生日，作為回復單身後的首個生日，阿蟹受盡身邊好友的寵愛，全個《愛 ． 回家》上上下下的演員為她慶祝了三次，前前後後足足送了她五個生日蛋糕，又sweet又溫馨！

《愛 ． 回家》上上下下的演員為呂慧儀慶祝了三次生日。（Instagram：@konniecrab）

阿蟹於生日正日當天（3日）與一眾熊家成員食飯慶祝，劉丹、單立文、湯盈盈、滕麗名等等為她送上兩個大蛋糕之餘，更圍住她大唱生日歌，氹得她相當開心。不過慶祝活動陸續有來，阿蟹在TVB的11廠開工待機時，熊家上下再次聯同工作人員為阿蟹製造驚喜，令她又驚又喜，只見她面露喜悅，雖然問到：「又有？」，但是她心中卻是覺得相當之溫暖。

阿蟹於生日正日當天（3日）與一眾熊家成員食飯慶祝。（Instagram：@konniecrab）

昨日（4日）一眾《愛 ． 回家》演員再度開工，今次到接龍同事們為阿蟹慶祝生日，「洋洋」劉思希更特別為她度身訂做一個「蟹蟹蛋糕」，可愛的外形令阿蟹忍不住大呼「太可愛」，更一連演了多張照片，對外炫耀！阿蟹在Instagram特別感謝所有為她送上祝福的好同事、好朋友：「謝謝你們對我的愛護和包容，感恩有你們。」她更用hashtag寫上「能在這家太幸運」、「有愛的團隊」、「喜歡你們」、「滿滿的愛」、「很感動」，透過她的文字都能深深感受到阿蟹對他們的真心，有這樣的好友、好同事，實屬難能可貴。

熊家上下再次聯同工作人員為阿蟹製造驚喜，令她又驚又喜！（Instagram：@konniecrab）

接龍同事們為阿蟹慶祝生日。（Instagram：@konniecrab）

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