MOMOLAND JooE疑與男友繑手拍拖　公司否認遭網友質疑

去年初因一首《BBoom BBoom》而爆紅的韓國女團MOMOLAND，繼早前Nancy與男團The BOYZ成員Q被拍到深夜約會，以及Daisy與iKON宋尹亨傳出緋聞後，近日到人氣成員JooE被拍到疑似與男友，在大街上繑手拍拖的照片。

早前韓國網絡上流傳兩張，疑似JooE與一男生在街上繑手的親密照片。雖然兩人戴上鴨嘴帽，可是女生的側臉和髮色都與JooE非常相似，因此傳出了她拍拖的消息。幾天後，MOMOLAND所屬公司今天（6日）終發聲明否認事件，指照片中的女生的確為JooE本人，可是同行的男生只是認識很久的好朋友，當時二人為了購買音響設備而外出。而且公司亦講到事件被惡意流傳，令JooE感到痛苦，將打算向最初的發布者採取法律措施。

網上近日流傳一張JooE疑與男友繑手拍拖的照片。（Naver）

按圖睇MOMOLAND緋聞事：

MOMOLAND接二連三傳出緋聞，9位成員當中妍雨、Daisy和泰河亦已一段時候未有歸隊，粉絲都相當擔心組合的發展，表示希望JooE不會因事件而影響心情。可是對於公司的否認，部份網民就似乎不太滿意，紛紛表示無法想像與「異性好朋友」繑手行街。他們也講到JooE作為一名公眾人物，本來就更應該注意在外的言行舉止，尤其是與異性的身體接觸。

MOMOLAND今天就否認拍拖一事，表示JooE與相中男生是好友關係。（IG/@momoland_official）