安宰賢好友爆具惠善是恐怖情人　無時無刻要求視像通話進行監視

具惠善及安宰賢的離婚風波不停，自女方單方面公開事件後，一直是韓國，甚至亞洲網民間非常關注的話題。繼《Dispatch》公開兩人的聊天紀錄，再到安宰賢日前（5日）再發聲明，不少網民開始轉變立場，直指具惠善愛安宰賢的方法似乎過份偏激，讓男方喘不過氣來。

4日安宰賢的其中一位好友接受《韓國經濟》訪問時，形容婚後的具惠善是一位「恐怖情人」，高壓力的監視及不信任，令安宰賢身心都非常疲累。該名好友講到，具惠善無時無刻都會要求與老公進行視像通話，確認所有與安宰賢同場的人，更曾揚言講過：「因為你的行動令我無法信任，所以我才會這樣做！」除此之外，具惠善也要求安宰賢要經常報到，時地人等細節都必須上報。

網友也講到安宰賢拍攝《新西遊記》期間，也經常收到具惠善的電話。（新西遊記）

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友人更爆料一次朋友間的聚會中，安宰賢收到具惠善的電話，要求他要在特定的時間前回家，結果安宰賢只逗留了短短30分鐘就要離開。友人更講到自兩人結婚後，疑心愈來愈重的具惠善已多次懷疑老公有外遇。具惠善明知道安宰賢身邊的造型師大部份為女性，卻故意怪責他經常與女生在一起。雖然每次安宰賢都會向老婆解釋，可是她完全不聽進耳內，連旁觀的友人都覺得非常心痛。

未知安宰賢和具惠善風波會如何告一段落。（新婚日記）