IZ*ONE張員瑛日本行騷暴脹大走樣　驚嚇到粉絲都認唔到

今天（7日）IZ*ONE成員張員瑛及宮脇咲良以模特兒身份，現身日本的大型Fashion Show「Tokyo Girls Collection」（TGC），展示品牌秋冬季的最新產品。可是張員瑛的一身造型及妝髮，粉絲似乎就不太收貨，更直言走樣到認唔到人。

IZ*ONE張員瑛和宮脇咲良今天擔任TGC的客席模特兒，粉絲亦非常期待二人的表現。宮脇咲良以一身中性打扮現身，以黑色T-Shirt配搭杏色短裙及格紋西裝外套，她的美貌迅速成為話題。不過提起張員瑛的造型，粉絲就似乎非常不滿意。今天的張員瑛穿着品牌的豹紋連身短裙，配上黑色絲襪及背心外套現身，臃腫的造型令一向纖瘦的張員瑛，看上去似乎吹脹變加大碼一樣，更埋沒了她天生的好身材。

張員瑛今天的造型，的確不適合她15歲的年齡。（modelpress）

按圖睇張員瑛、宮脇咲良TGC表現：

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而且張員瑛今天的化妝和髮型也相當超齡，除了頭上的黑色瀏海略為不自然外，她更被化上誇張的煙燻妝及裸色唇妝，被粉絲批評「尤如返回90年代一樣」。雖然過分成熟的造型與張員瑛的確非常格格不入，甚至嚇到不少粉絲，可是15歲的張員瑛今天在舞台上自然淡定的表現，則獲讚好比專業模特兒，相信未來會有更多機會參加時裝騷活動。

今天的煙燻妝實在浪費了張員瑛精緻的五官。（IG/@official_izone）