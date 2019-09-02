【全裸監督】日本人創意去「格仔」　「馬賽克消除機」效果有驚喜

由NETFLIX製作的日劇《全裸監督》上架接近一個月，但其聲勢依然有增無減，其實除了當中直迫AV的畫面尺度最最大賣點之外，揭露當年的日本色行業文化興衰、以及有「AV帝王」之稱的村西透（山田孝之飾）前半生生平才是全劇的焦點所在。

1980年代-日本色情業大王池澤由石橋凌飾演。（影片截圖）

劇集中，村西透是靠挑戰色情法律底線去非法賣「無馬賽克」的「封膜書」而導致他首次入獄。其實當時日本已有法例規管所有色情刊物，當中包括女性「生殖器官」必需以厚厚的馬賽克去遮蓋。但正如上圖的當代色情業大王池澤（石橋凌 飾）所說：「就是遮住了才想看吧，是不是？」而事實上，當時所有合法的色情刊物大行其道，而日本人亦因為這個「愈唔畀你睇，就愈想睇」的心態，去研究如何將色情刊物上厚厚的馬賽克除去，所以流傳了一個都市傳說，就是用奶油用力掹摔馬賽克位置即可除去，但當然，事實證明，這個方法並不可行。

奶油去格仔：

馬賽克去除機？

而直至今時今日，日本人對馬賽克的存在仍有芥蒂，始終，日本法律對色情刊物和映像有嚴厲的規定，所有本地生產和出品的色情刊物和影片必需打上厚厚的馬賽克。大約在十多年前（約2007年），日本市面上非常流行一樣產品名為「馬賽克消除機」（モザイク 除去機），聲稱能將影片中的馬賽克去除並看清底蘊，不過很快就在市面上絕跡，原因難以考究。約十年之後，有日本YouTuber特意搜羅這部「馬賽克消除機」並進行實驗，結果……

「馬賽克消除機」實測截圖：