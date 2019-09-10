BTS防彈少年團Jin最遲下年入伍　成員計劃同時當兵縮短空白期？

又來到K-Pop粉絲關注的入伍問題，繼一眾90、91年生的男偶像紛紛入伍後，下年將到92年歐巴們的大限。而提到1992年生的男偶像，相信正火紅全球的BTS防彈少年團大哥Jin則最為曯目，近日有相關人士透露，為了縮短組合的空白期，7人或考慮同期入伍？

韓國兵役法規定，男性必須於年滿30歲前到軍隊報到，履行18個月的國防義務，即使是藝人歌手也不能豁免。而2020年大限吹到一班1992年生的男偶像，包括EXO伯賢、Chen、燦烈、WINNER李昇勳和Zico等，而BTS防彈少年團的Jin也即將必須入伍。雖然18個月飛快就過去，可是粉絲仍然擔心，若7位成員按照一般男團的做法，各自在適齡期入伍的話，粉絲足足或要等待最多長達8年的空白期。

1992年出生的BTS防彈少年團Jin，最遲將於下年內入伍。（FB/@bangtan.official）

部份2020年必須入伍男偶像：

+ 4 + 3 + 2

可是近日就有韓國傳媒報道，一名相關人士透露BTS防彈少年團7位成員也偏向在接近的時間入伍。報道提及：「比起成員的個人活動，7人更着重於完整體的活動。因此為了盡可能縮短組合的空白期，希望7位成員能夠在差不多時間一同入伍。」雖然官方未有確實的公布，可是對於粉絲同時入伍或是一個長痛不如短痛的好方法？不過BTS防彈少年團正值國際級的火紅，一下子入伍又會為組合帶來負面影響嗎？

BTS防彈少年團如考慮同時入伍，相信最快2至3年內就會全員到軍隊報道。（FB/@bangtan.official）