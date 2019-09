V@BTS防彈少年團冇茄汁扁曬嘴　著名品牌神回應引A.R.M.Y爆笑

韓國男團BTS防彈少年團7位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國最近正在享受出道以來第一次悠長假期,想看到BTS現身幕前,一眾A.R.M.Y(BTS防彈少年團)可能要再等一段時間了。幸好,防彈少年團為A.R.M.Y準備多段幕後花絮影片,以一解A.R.M.Y思念之情。不過,上月末發布的美國著名長壽節目《Saturday Night Live》(簡稱:SNL)花絮中,成員V的一句話,竟然轟動全球Twitter,究竟發生甚麼事?

BTS防彈少年團早前擔任《Saturday Night Live》嘉賓,與影后Emma Stone同台演出。(《Saturday Night Live》畫面)

BTS防彈少年團上月末披露《Saturday Night Live》綵排花絮。(YouTube截圖)

V@BTS防彈少年團尋找茄汁的故事

BTS防彈少年團為《SNL》綵排後,7位成員一同享用美式和韓式晚餐,而選擇吃漢堡包的V卻小聲說:「沒有茄汁啊!」然後不斷尋找茄汁,最終仍未能成功找到茄汁,令V略顯失望。未料到美國著名食品供應商亨氏(Heinz)在Twitter搞笑發文:「如果我們能幫忙的話告訴我吧…(Let us know if we can help...)」引發A.R.M.Y爆笑,紛紛表示:「泰亨(V本名)真的很喜歡茄汁!」、「從沒想過我最愛的茄汁品牌會和我最愛的男團互動」、「下次請你幫忙吧!」姑勿論亨氏最終會否「伸出援手」,亨氏今次公關策略可算是非常成功。

商亨氏(Heinz)在Twitter搞笑發文:「如果我們能幫忙的話告訴我吧…(Let us know if we can help...)」引發A.R.M.Y爆笑。(Twitter/@HeinzKetchup_US)

