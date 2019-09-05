V@BTS防彈少年團冇茄汁扁曬嘴　著名品牌神回應引A.R.M.Y爆笑

韓國男團BTS防彈少年團7位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國最近正在享受出道以來第一次悠長假期，想看到BTS現身幕前，一眾A.R.M.Y（BTS防彈少年團）可能要再等一段時間了。幸好，防彈少年團為A.R.M.Y準備多段幕後花絮影片，以一解A.R.M.Y思念之情。不過，上月末發布的美國著名長壽節目《Saturday Night Live》（簡稱：SNL）花絮中，成員V的一句話，竟然轟動全球Twitter，究竟發生甚麼事？

BTS防彈少年團早前擔任《Saturday Night Live》嘉賓，與影后Emma Stone同台演出。（《Saturday Night Live》畫面）

BTS防彈少年團上月末披露《Saturday Night Live》綵排花絮。（YouTube截圖）

V@BTS防彈少年團尋找茄汁的故事

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BTS防彈少年團為《SNL》綵排後，7位成員一同享用美式和韓式晚餐，而選擇吃漢堡包的V卻小聲說：「沒有茄汁啊！」然後不斷尋找茄汁，最終仍未能成功找到茄汁，令V略顯失望。未料到美國著名食品供應商亨氏（Heinz）在Twitter搞笑發文：「如果我們能幫忙的話告訴我吧…（Let us know if we can help...）」引發A.R.M.Y爆笑，紛紛表示：「泰亨（V本名）真的很喜歡茄汁！」、「從沒想過我最愛的茄汁品牌會和我最愛的男團互動」、「下次請你幫忙吧！」姑勿論亨氏最終會否「伸出援手」，亨氏今次公關策略可算是非常成功。

商亨氏（Heinz）在Twitter搞笑發文：「如果我們能幫忙的話告訴我吧…（Let us know if we can help...）」引發A.R.M.Y爆笑。（Twitter/@HeinzKetchup_US）

究竟A.R.M.Y點覆亨氏？