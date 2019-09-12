【任噏亂評】《牛下女高音》台慶播超高招　收視隨時變全年最勁

由高海寧、馬國明和黎諾懿主演的無綫（TVB）新劇《C9特工》原定安排在《街坊財爺》播放完畢後，於10月7日正式與觀眾見面，成為本年度其中一套在台慶檔期播出的劇集。不過，今年台慶劇終極名單卻再出現變數，《C9特工》再次被踢走，改播黃心穎、張振朗主演的《牛下女高音》。

如果台慶檔期是播放其他存貨，例如《黃金有罪》或《過街英雄》，觀眾應該不會覺得「打個突」，因為他們必定認為這個安排比《牛下女高音》更加適合，而原因亦非常明顯──「安心事件」。

點擊以下6張圖極速重溫「安心事件」：

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「反黃」勢力倡罷睇 TVB照播有原因

雖然「安心事件」已經過了一段時間，但一眾「反黃」勢力仍然對事件女主角反感，不但強烈建議易角重拍，更揚言之後會罷睇劇集，甚至罷睇整個電視台的所有節目。不過，TVB高層沒有因為這些零星反應而放棄了《牛下女高音》，因為在台慶檔期播放這套劇集，好處比壞處多好多，更稱得上是一個超高章的決定。

唔知《牛下女高音》講乜？點擊下圖觀看預告畫面：

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製造輿論 網民未播先High

雖然《牛下女高音》由金像編劇龍文康擔任編審，又有實力派演員鍾景輝（King Sir）、羅冠蘭和「鷲哥」吳岱融等坐鎮，但劇集之所以能夠得到外界關注並非他們的功勞，而是劇集的女主角是黃心穎，「安心事件」的關鍵人物。劇集決定在台慶檔期播出即引起傳媒廣泛報道，同時亦激起網友熱烈討論，《解決師》、《多功能老婆》等台慶劇卻完全沒有這種效果，所以單是拍板決定播《牛下女高音》本身已經盡收宣傳之效，做到「未播出，先興奮」的感覺。

首星期必高收 觀眾邊睇邊鬧

當然，一套劇集成功與否，不能單睇討論度高低，收視率亦是其中一種決定性的因素。先不論《牛下女高音》能夠由啟播到結局都收視高企，但首星期的收視一定不會少，除了過往台慶檔期的劇集的收視多數都跑贏全年之外，不少觀眾都應該好急不及待在電視機裏面見一見黃心穎這個既親切又陌生的面孔，宅心仁厚的會看看她的表現，再想想她是否罪不至死，因為演技不俗而值得獲得一個翻身機會；對她恨之入骨的會邊看邊咒罵她，求個痛快。

雖然黃心穎在《牛下女高音》裏面有大量戲份，但監製黃偉聲接受傳媒訪問時便指劇集「一刀不剪」。（Instagram/@jacquelinebwong）

高層對故事有信心 收視有望全年最高

雖然《牛下女高音》可以靠「黃心穎效應」跑首星期的收視，但劇集能否留住觀眾都要靠劇集質素本身。TVB高層最後決定以《牛下女高音》出戰，絕對是對故事情節、演員陣容有信心，誠如吳岱融之前接受《香港01》訪問時透露，劇集主要是講述一班「中佬」如何追尋夢想，非常勵志，非常切合香港人的心情，所以在高層眼中，黃心穎只是一個瑕不掩瑜的小問題，如果這個如意算盤得得響，《牛下女高音》隨時逆流而來成為本年度最高收視劇集。