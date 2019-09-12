【多圖】TWICE子瑜淡妝回台灣過中秋　親自推行李貼地又親切

又來到韓國一年一度的大節日中秋節，大部分歌手藝人們都會獲批假期，好讓他們能夠與家人一同過節。而即將準備於本月23回歸的TWICE，今天（12日）周子瑜、Momo和Sana分別現身機場，準備回到台灣及日本過中秋，於正式再開展宣傳活動前稍作休息。

今早子瑜率先抵達首爾仁川機場，準備搭飛機回高雄與家人一同過節。身穿淺藍色上衣及白色寬褲的子瑜，化上淡妝更突顯她的美貌。子瑜除了大方與現場記者揮手打招呼，又親手接過粉絲準備的禮物外，沿途她亦同經理人有講有笑，似乎因為即將回家而心情非常好！子瑜今天更親自推着大型行李箱辦理登機手續，親民到不得了。這次子瑜在沒有經理人陪同下回家，有影片拍到她一人在禁區內無所事事，四處遊走的畫面，被粉絲大讚可愛。

TWICE子瑜今天回台灣過中秋，親自推行李超親民。（Newsen）

有粉絲拍到子瑜在禁區內無所事事，被粉絲大讚可愛。（YouTube截圖）

+ 7 + 6 + 5

而子瑜已於稍早時間抵達台灣，並獲媽媽及少量粉絲接機，場面未算混亂。到埗後的子瑜仍堅持自己推行李，上車前一直保持微笑，沿途接過粉絲送的月餅。早前在TWICE一直播中，成員們有分享過各自的中秋節計劃。子瑜曾講過，今年中秋將與家人見面外，亦打算去露營渡假，未知粉絲會否有機會偶像她呢？而日本成員Sana及Momo下午則現身仁川機場，一同回國過節。

Sana和Momo今天稍後時間亦已出發回日本。（YouTube截圖）