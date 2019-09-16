新劇爆紅後被跟蹤兼偷拍　李現微博鬧爆私生飯：唔俾睇樣會被人鬧

大陸演員李現在「親愛的，熱愛的」中飾演「韓商言（Gun）」一角爆紅，粉絲人數暴增、代言接不完，但隨之而來的是私生活被打擾，日前在工作場合粉絲因無法見到他而怒吼咆嘯嗆聲，李現14日忍無可忍，終於在微博上對「私生飯」嚴詞以對：「不得不說的是，以上侵私行為對我帶來了極大的困擾和負擔。」

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李現提到近來種種被打擾的事情：「當今天出門健身被人蹲守，直到結束後從健身房一路拍到我家樓下，再加上這陣子所發生的一系列事件，我覺得是時候站出來表達一下我的想法和態度：作為一名演員，我希望自己可以有更多的時間，融入社會，去觀察這個世界。可現在，手機號微信號被洩露，出家門的這一刻就被跟蹤，非公開的拍攝信息也被洩露和販賣，被圍堵，被偷拍，更別提跟車、跟飛、堵酒店門口、住酒店房間隔壁等等舉動，甚至不給看臉還會被辱罵。」

李現最後表示：「我和我的粉絲朋友們不提倡任何干擾公共秩序及影響公共安全的行為，很感謝大家對我的關注與認可，我也會努力以更好的角色和作品來回饋觀眾朋友和粉絲朋友的喜愛，期待我們在未來能在更多公開場合進行安全、愉快的見面。」許多粉絲也支持喊話：「請理智追星！」、「保護現哥隱私！」、「抵制私生飯。」

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