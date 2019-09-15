森美自爆疑患口腔色素瘤　唔敢同屋企人講：冇講畀仔女、父母聽

近日森美接受網台節目訪問時，自爆口腔有色素瘤，節目中的他說初時候並沒有多留意，還以為只是一粒墨而已。今天（15日）他出席公開活動時也想趁著這機會向傳媒交代，他說：「我上年拍《過街英雄》時刷牙見到口腔有黑色嘢，我初頭都冇乜事意識係一件咩事情。到今年四月我去睇牙，牙醫同我講口腔有黑色素，佢叫我睇專科。之後我先上網睇咩事，原來可能係色素瘤，係皮膚癌一種，比較罕見，但喺口腔裡面仲罕有。咁真係睇咗好多資料，如果呢個色素瘤係惡性真係好嚴重，所以都即刻去睇醫生排期做手術。」

森美早前在網台節目中公開口腔內曾出現色素瘤。（梁碧玲攝）

當時做完手術後還要等化驗結果是良性還是惡性，在等待結果期間需要一個月時間，這一個月當中令森美對人生的想法改觀：「我呢段時間生活都唔同咗，心情當然差，因為如果口腔呢個色素瘤真係惡性，存活只得兩年。當時做好多事情都覺得係最後一次，如果要治療我都唔會再做工作，要養病。所以拍攝《娛樂大家》時候會諗係咪最後一次呢，突然成個人好寛容，以前會嬲口嬲面，依家咪笑多咗。電台等其他工作時候都問自己係咪最後一次。」

森美說原來這個病在香港屬於罕有。（梁碧玲攝）

結果化驗出了是良性，森美當然鬆了一口氣。等候期間森美指自己學懂了「珍惜」，他說：「我好珍惜屋企，咁當時會諗啲仔女仲有咩未教佢哋呢？然後個女做功課我會坐佢身邊睇佢囉，佢平時做功課我會坐側邊睇電視，佢會諗我做咩事呢？咁我會珍惜呢啲機會。咁啱個段時間我老婆去左英國陪囝囝會考，我就一個人喺屋企。咁有孤單，但都有好嘅一面，當一個人孤單，我會祈禱。好彩老婆喺英國，分開咗唔會成日驚，如果喺身邊喊苦喊忽可能仲多。人就好衰，當有考驗人會識珍惜，愛身邊人多咗，但冇事就會變返普通人，希望呢個警剔畀自己耐啲。」

森美得知自己冇事，逐一打電話給朋友報喜。（梁碧玲玲攝）

森美笑言回想起當時候，除咗同老婆講之外，唔敢同其他家人透露呢件事：「我冇講畀仔女聽，冇講畀爸爸媽媽聽，只講咗畀老婆同工作有需要知嘅朋友聽。譬如電台拍擋小儀同TVB監製聽，因為我想等結果出嚟先，我唔想屋企人擔心。節目出咗街我都收到好多朋友關心。而老婆聽到時候好冷靜，因為要一齊面對，反而知道冇事大家都一齊喊，好感動，好開心，我喊住咁講冇事。」