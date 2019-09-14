河成雲粉絲被演唱會主辦要求掀裙搜身　韓網民：主辦方是警察嗎？

韓國男歌手河成雲於Wanna One解散後，積極展開一連串SOLO活動，亦先後在首爾、釜山舉行個人演唱會《Dive in Colour》，上周四、五（12至13日）展開東京站演唱會，吸引大批日本及海外粉絲到場觀看。然而，13日的演唱會開始前卻發生一件小插曲，有一名韓國粉絲入場前被工作人員搜袋兼搜身，甚至要掀起裙子作檢查，事件火速在網上瘋傳引起粉絲不滿，引起軒然大波。

河成雲上周四、五（12至13日）展開東京站演唱會，吸引大批日本及海外粉絲。（Twitter：@HSW_Tokyo1stcon）

這位粉絲是河成雲一位相當有名的站姐（站姐即經常伴隨偶像出席各種大小的活動，拍好看的相片放在社交網站與粉絲分享的應援站），她於13日（周五）下午在Twitter將事件經過仔細寫出來：「今天入場時單單只認得我是站姐，就阻止我入場，然後我被強行帶到洗手間，被強行搜身和搜索手袋，儘管沒有搜出相機，但我仍然再次被阻止入場。他們說要再一次仔細摸清楚我的身體，甚至要我掀起裙子讓她們看，我感到非常羞恥。」她還表示，當時有4到5名日本工作人員圍着她作出言語侮辱，而且他們更以為自己聽不懂日語，多次向她說出「朝鮮佬」（조센징）這種對韓國人附有侮辱性質的言論，令這名粉絲深感侮辱。

河成雲的知名站姐「In my pocket」將搜身事件經過放上Twitter，現已有接近10萬多人轉發。（Twitter：@woonmypocket）

她表示之後有名韓國工作人員來到了解情況，然而情況並沒有好轉，最終依然無法進入演出場所之餘，甚至沒能收到退款：「我真的很無言，既感到荒唐亦什麼話亦說不出來，真的不知道以後該如何再參加粉絲活動了，只是看到我的面孔就該受到這樣不合理的對待嗎？根本就完全不能夠理解。」該名站姐受到不公平對待後，宣布暫時休站。

站姐經常伴隨偶像出席各種大小的活動，拍好看的相片放在社交網站與粉絲共享。（Twitter：@woonmypocket）

站姐經常跟出跟入，只為了影到偶像的靚相。（Twitter：@woonmypocket）

日本站演唱會的主辦單位「FRAU INTERNATIONAL」在晚上發表聲明，對這件事作出解釋：「主辦方為了與韓方統一，會向所有觀看公演的入場者檢查手袋，這名提出問題的粉絲於9月12日的演出時，被搜出身上有攝錄機及相機，為她檢查手袋的工作人員制止她，並將這些攝錄器材交給運營組後，就讓她進場看演出了。9月13日入場檢查手袋的時候，發現有攝錄機，再加上她不自然的行動，所以提出要搜身。」

日本站演唱會的主辦單位「FRAU INTERNATIONAL」在晚上發表聲明。（Twitter：@HSW_Tokyo1stcon）

聲明亦指出，當時已根據粉絲的要求在密閉場所進行搜身，並在相互同意的情況下，由女性工作人員在洗手間進行搜身，並在衣服裏面摸到有疑似是相機的物品，於是該工作人員提出再作第二次搜身，但遭到該名粉絲拒絕：「不按照我們的規定接受搜身的情況，就不能進入公演場所，這名粉絲最終拒絕搜身，放棄觀看演出就回家了。」主辦方亦否認工作人員有講過任何上述粉絲所提起的侮辱性詞語，並表示對今次的不光彩事件深感遺憾，亦承諾以後會盡力讓每位由韓國遠道而來的粉絲觀看演出。

河成雲於Wanna One解散後，積極展開一連串SOLO活動，深受粉絲喜愛。（河成雲Instagram：@gooreumseng）

主辦方發出聲明後卻沒有得到粉絲的認同，更紛紛提出質疑：「兩日演出期間根本就沒有檢查過手袋」、「因為有嫌疑就選擇性捉人檢查？」、「什麼搜身啊以為自己是警察嗎？警察也不會亂碰你的身體吧！」、「只是為了看心愛的偶像，為什麼要受到這種待遇？」、「太不尊重人了！」。

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