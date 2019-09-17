TWICE MOMO露出額頭反被讚？　人氣力壓iPhone登美國熱搜冠軍

南韓女團TWICE的日籍成員MOMO長相甜美、聲音嬌嗲，又有着火辣的魔鬼身材，一直留着妹妹頭的她，近期罕見以露出額頭的新髮型亮相，讓大票粉絲又驚又喜，熱度更超越蘋果新機，意外掀起熱議。

MOMO出道以來都留着妹妹頭髮型。（IG@momojype）

MOMO 14日在TWICE的官方IG曬出多張自拍，只見她原本的招牌妹妹頭不見了，罕見地換成一頭中分瀏海造型，髮絲些微散落在額頭前，視覺上意外增添幾分隨興和自然，讓以往給人甜美形象的她，多了一絲女人味，新髮型更是備受好評。而MOMO的新髮型曝光後，引來網友留言大讚：「天啊露出額頭了」、「額頭終於出來呼吸了」、「MOMO真的好漂亮」、「太可愛了吧」。

MOMO罕見露出額頭。（IG@twicetagram）

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事實上，在蘋果秋季發表會的當天，JYP娛樂也剛好釋出TWICE新專輯《Feel Special》的MOMO個人預告影片。當中MOMO就罕見露出額頭，中空的薄紗透視禮服更是讓她招牌的「螞蟻腰」好身材一覽無遺，也讓「MOMO」一度登上Twitter美國地區的熱門趨勢話題第一名，緊接着才是「蘋果發表會」。

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